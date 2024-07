Keir Starmer reeleito deputado promete mudança no país 

Starmer foi reeleito com 48,9% dos votos (64,5% em 2019), à frente do independente Andrew Feinstein, que recolheu 18,9%.

No discurso após o anúncio dos resultados, Starmer agradeceu o apoio e prometeu defender todos, incluindo os que não votaram nele.

"As pessoas, aqui e em todo o país, pronunciaram-se e estão prontas para a mudança, para acabar com a política de espetáculo e voltar à política como serviço público", disse.

"A mudança começa aqui mesmo, porque esta é a vossa democracia, a vossa comunidade e o vosso futuro. Votaram em nós. Chegou a altura de cumprirmos o que prometemos", acrescentou.

Partido Trabalhista alerta para "escolhas difíceis"



O governo trabalhista formado após as eleições britânicas terá de fazer "escolhas difíceis" face à dimensão dos desafios enfrentados pelo país, alertou Rachel Reeves, primeira mulher com a pasta das Finanças na história do Reino Unido.



"O caminho a percorrer não será fácil. Não existe uma solução rápida e temos pela frente escolhas difíceis. Não temos ilusões quanto à dimensão do desafio que enfrentamos, nem quanto à gravidade das dificuldades que herdaremos dos conservadores", afirmou Reeves, de 45 anos, antiga economista do Banco de Inglaterra.



Até agora, foram declarados os resultados de 109 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns que foram votos, tendo 91 sido conquistados pelo Partido Trabalhista, sete pelo Partido Conservador e nove pelos Liberais Democratas e um pelo Partido Reformista.

De acordo com projeções, o Partido Trabalhista vai ganhar as eleições legislativas britânicas com uma larga maioria absoluta, eleger 410 dos 650 deputados, enquanto o Partido Conservador do primeiro-ministro, Rishi Sunak, cai para 131 parlamentares.