Keir Starmer visita Bruxelas para estabelecer novas relações comerciais e securitárias

O primeiro-ministro britânico encontrou-se esta quarta-feira com a presidente da Comissão Europeia para dar início as conversações sobre novas relações com a União Europeia depois do processo de Brexit. Um dos assuntos mais discutidos é a possibilidade de voltar a abrir as portas do Reino Unido aos programas de mobilidade jovem.

De acordo com a agência Reuters, o líder do Partido Trabalhista indicou que não quer renegociar todo o Brexit mas que mantém uma mente aberta para uma nova relação com a União Europeia em várias áreas, um desejo que o bloco europeu também demonstra, principalmente em termos securitários, para criar um novo pacto.



No entanto, negociações sobre trocas comerciais e entradas e saídas de população podem ser mais complicadas.



“Acredito fortemente que o público britânico quer um regresso pragmático e uma liderança sensível no que toca a negociar com os nossos vizinhos mais próximos”, declarou Starmer na chegada à Bruxelas.



Para facilitar as conversas, Keir Starmer já esteve em Berlim, Paris, Roma e Dublin para construir novas bases. Para além da conversa com Ursula von der Leyen, Keir Starmer juntou-se também a Charles Michel e Roberta Metsola (presidentes do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu, respetivamente).



Para já, a União Europeia, pelas palavras de um porta-voz, diz que espera que este seja o início de novas relações com o Reino Unido.



“O nosso alinhamento em assuntos de índole internacional é uma boa base para as nossas relações bilaterais. Devemos explorar o início de novas co-operações, enquanto nos focamos na implementação por inteiro do acordo de Brexit".



Starmer recusou o regresso do Reino Unido à União Europeia mas não deixa de parte que se encontrem posições comuns em matérias de maior acesso à União Europeia. Apesar de as declarações de Starmer terem sido bem recebidas no bloco europeu, a verdade é que ambas as partes sabem que qualquer mudança significativa requer negociações prolongadas.



O esquema de mobilidade jovem pela Europa foi recusado por Keir Starmer. Uma proposta da União que pedia que cidadãos europeus entre os 18 e 30 anos pudessem viver no Reino Unido e cidadãos britânicos pudessem viver num país da União Europeia durante um período de quatro anos.



Esta é uma das propostas mais fortes da União Europeia que o bloco quer ver revertida por Londres.