Kevin Spacey apagado de "Todo o dinheiro do Mundo"

RTP09 Nov, 2017, 18:30 | Mundo

Após as acusações de assédio sexual de que Kevin Spacey tem sido alvo nas últimas semanas, o diretor do filme, Ridley Scott, decidiu reconstruir a história, eliminar todas as cenas com o ator e regravá-las com Christopher Plummer.Mark Wahlberg e Michelle Williams também integram o elenco e vão gravar novamente as cenas em que contracenavam com Spacey, na reconstrução do filme.





Apesar de a estreia do filme estar marcada para dia 22 de dezembro, a Sony Pictures e Ridley Scott pretendem refazer, nas próximas semanas, as cenas da personagem Jean Paul Getty com o ator que agora lhe dá vida, Christopher Plummer, de forma a ter o filme pronto a tempo da data de lançamento.



“Todo o dinheiro no mundo” é um drama em volta do rapto do neto adolescente de Getty em 1973. Spacey interpretava o papel do magnata do petróleo e fundador da Getty Oil Company, Jean Paul Getty, tendo a personagem muitas cenas sozinha.



O trailer já foi divulgado em setembro e ainda é Spacey o protagonista nas imagens de apresentação, embora as cenas em que entrava, no filme já completo, estejam a ser retiradas.



A Sony Pictures retirou, após as acusações de má conduta sexual de Spacey, o filme do festival anual do American Film Institute que decorre a 16 de novembro em Los Angeles. O filme Gore, com data de estreia prevista para 2018 e em fase de pós-produção, onde Spacey interpreta o papel principal, também já não será exibido, segundo a Netflix.



O ator canadiano Christopher Plummer, já premiado com um Oscar de Melhor Ator Secundário em 2012, era a primeira opção para o papel, mas o estúdio queria um nome mais famoso, segundo a revista The Hollywood Reporter. O filme era uma das principais apostas da Sony e com a substituição de Spacey pode se manter na corrida para o Oscar.