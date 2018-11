Khashoggi. Polícia turca efetua buscas no distrito de Samali

RTP26 Nov, 2018, 17:42 | Mundo

Os locais que pertencem a um homem de negócios saudita amigo do príncipe herdeiro, têm, supostamente, grandes jardins e poços.



A polícia turca chegou às moradias nesta segunda-feira de manhã e nas buscas está a utilizar drones e equipas cinotécnicas. No local estarão também veículos de combate a incêndios.



Segundo as autoridades uma das moradias pertence ao empresário saudita Mohammed Ahmed Alfaouzan, que tem como alcunha “Ghozan”, e terá sido adquirida há cerca de três anos. Jamal Khashoggi foi assassinado a 2 de outubro no consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde se deslocou para obter uma certidão de nascimento.



Os órgãos de comunicação social turcos avançam que Alfaouzan recebeu, dia 1 de outubro, um telefonema de Mansour Othman Abahussain , um oficial do Exército saudita e um dos 15 homens acusados de realizar a morte de Jamal Khashoggi.



É a segunda vez que as autoridades turcas realizam buscas no distrito de Samamli, junto ao Mar Mármara. A 18 de outubro a polícia turca já tinha estado na zona depois de detetar que uma das viaturas que deixou o consolado, após o assassinato do jornalista, se dirigiu para esse distrito.



O Ministério Público da Turquia já confirmou oficialmente que o corpo de Khashoggi, assassinado por asfixia, foi desmembrado. A investigação centra-se agora em encontrar os restos mortais do jornalista a esclarecer quem ordenou o seu assassinato.