Kiev alerta. Moscovo planeia grande ofensiva a 24 de fevereiro





O ministro da Defesa da Ucrânia revelou ainda que o Kremlin tinha mobilizado cerca de 500 mil soldados para uma potencial ofensiva.



“Oficialmente anunciaram 300 mil, mas quando vemos as tropas nas fronteiras, segundo as nossas avaliações, é muito mais. Não podemos subestimar o inimigo”, disse Oleksii Reznikov, em entrevista à BFMTV.



No entanto, "o verdadeiro número de tropas recrutadas e destacadas para a Ucrânia poderá ser muito superior", realçou. O eventual ataque marcará também o Dia do Defensor da Pátria da Rússia a 23 de fevereiro. Em setembro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a mobilização geral de cerca de 300 mil tropas recrutadas para assegurar "a integridade integral do país".



Segundo o ministro da Defesa, "as forças armadas russas podem tentar uma ofensiva em dois eixos: pode ser o Donbass mas também pode ser a sul”.



“Dizemos aos nossos aliados que também devemos estar prontos o mais rapidamente possível. É por isso que necessitamos de armas para travar o inimigo”, acrescentou Reznikov, que está em Paris.



Recentemente o Instituto para Estudo da Guerra, sediado nos EUA, anunciou que Moscovo poderá tentar empreender "uma ação decisiva e lançar uma grande ofensiva no leste".



Reznikov sublinhou que os comandantes ucranianos vão “procurar estabilizar a frente e preparar-se para uma contraofensiva antes da possibilidade de um avanço russo”.



“Tenho fé que o ano 2023 pode ser o ano da vitória militar. As forças ucranianas não podem perder o que alcançaram nos últimos meses”.



Míssil russo destrói edifícios de apartamentos em Kramatorsk



“Pelos menos oito edifícios de apartamentos foram danificados. Um deles ficou completamente destruído. Várias pessoas ainda podem estar debaixo dos escombros”, afirmou um habitante da localidade.



Kramatorsk situa-se a cerca de 55 quilómetros a noroeste de Bakhmut, atualmente o principal foco dos combates na Ucrânia.



Na tradicional mensagem noturna, Zelensky afirmou que a situação na linha da frente se está a tornar mais dura.



“Notou-se um aumento definitivo nas operações ofensivas dos ocupantes na frente da batalha no leste do país. a situação tornou-se mais dura”, afirmou o presidente ucraniano.



Bakhmut e dez cidades próximas à sua volta têm estado sob fogo russo.



Kramatorsk situa-se a cerca de 55 quilómetros a noroeste de Bakhmut, atualmente o principal foco dos combates na Ucrânia.