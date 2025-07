Kiev anuncia ataque a base aérea russa enquanto se defende de drones

O Estado-Maior da Ucrânia disse que as forças ucranianas atacaram a base aérea de Borisoglebsk, na região russa de Voronezh, descrevendo-a como a base dos caças russos Su-34, Su-35S e Su-30SM.

O Estado-Maior ucraniano afirmou que o ataque atingiu um depósito de bombas planadoras, um avião de treino e "possivelmente outros aviões", segundo a agência notícias norte-americana Associated Press (AP).

As autoridades russas não comentaram imediatamente o ataque.

Os ataques a bases aéreas russas visam diminuir a capacidade militar russa e demonstrar a capacidade da Ucrânia para atingir alvos de elevado valor na Rússia.

A Ucrânia afirmou em junho ter destruído mais de 40 aviões russos estacionados em vários aeródromos no interior do território russo num ataque surpresa com `drones`.

Segundo a força aérea ucraniana, a Rússia disparou 322 `drones` contra a Ucrânia durante a noite de hoje, dos quais 157 foram abatidos e 135 foram perdidos, provavelmente por terem sido bloqueados eletronicamente.

De acordo com a força aérea, a região ocidental de Khmelnytsky, na Ucrânia, foi o principal alvo do ataque.

O governador da região, Serhii Tyurin, disse que não foram registados danos, feridos ou mortos.

A Rússia tem vindo a intensificar os ataques de longo alcance contra a Ucrânia.

Ondas de `drones` e mísseis atingiram Kiev na sexta-feira, no maior ataque aéreo desde o início da invasão russa da Ucrânia.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, disse hoje que o número de mortos no ataque aumentou para dois e que 26 pessoas ficaram feridas.

A nova vaga de ataques ocorreu depois de o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter dito na sexta-feira que teve uma conversa telefónica "muito importante e produtiva" com o homólogo norte-americano, Donald Trump.

Zelensky disse que discutiram a forma como as defesas aéreas ucranianas podem ser reforçadas, a possível produção conjunta de armas e os esforços mais amplos liderados por Washington para acabar com a guerra.

"Tivemos um telefonema muito bom, eu acho", respondeu Trump ao ser questionado na sexta-feira à noite por repórteres sobre o telefonema.

Os Estados Unidos suspenderam algumas remessas de ajuda militar à Ucrânia, incluindo mísseis de defesa aérea cruciais, e os principais apoiantes europeus de Kiev estão a ponderar a forma de ajudar a colmatar esta lacuna.

Zelensky disse que estavam a ser elaborados planos para desenvolver a indústria de armamento nacional da Ucrânia, mas que a expansão levará tempo.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter abatido 94 `drones` ucranianos durante a noite de hoje e mais 12 `drones` já de manhã.

Não foram registadas vítimas, acrescentou, segundo a AP.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, dando início a uma guerra sem fim à vista.

O conflito já causou dezenas de milhares de vítimas civis e militares de ambos os lados, segundo várias fontes.