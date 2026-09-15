Kiev ataca refinaria russa após anúncio de acordo pelos EUA

"Ocorreu um novo ataque do Exército ucraniano contra a nossa região. Militares e grupos móveis trabalharam durante toda a noite para derrubar drones inimigos (ucranianos). Ao todo, mais de 40 drones foram abatidos [...]. Registaram-se danos numa empresa industrial e em vários edifícios residenciais", escreveu o governador local, Viacheslav Fedoríschev, nas redes sociais.

Embora não tenha fornecido detalhes sobre a instalação atacada, o canal independente russo Astra e os portais de notícias ucranianos Exilenova e Supernova indicaram que se tratou da refinaria de Syzran, pertencente à petrolífera russa Rosneft.

O Astra recordou que a instalação - com uma capacidade de processamento de até 8,5 milhões de toneladas de crude por ano - já foi atacada cinco vezes.

Na segunda-feira, o Presidente dos Estados Unidos disse através da rede Truth Social que a Ucrânia tinha concordado em não atacar alvos ligados à energia russos, acrescentando que a Rússia "ia fazer o mesmo".

Na mesma mensagem, Trump acrescentou que o aumento do preço mundial do gasóleo se deve principalmente à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e não ao conflito no Irão provocado pelos Estados Unidos e Israel.

O Presidente ucraniano sublinhou que a Ucrânia vai abster-se de atacar as infraestruturas petrolíferas russas caso obtenha garantias de que a Rússia também tenciona interromper os bombardeamentos contra o sistema elétrico, as infraestruturas de energia essenciais e a logística alimentar do país.

Zelensky recordou que, além do sistema de energia ucraniano, a Rússia ataca diariamente infraestruturas portuárias, logísticas, armazéns de alimentos e de produtos farmacêuticos.

O chefe de Estado ucraniano afirmou que "a Ucrânia não está convencida" de que a Rússia tenha vontade de cumprir o acordo anunciado por Donald Trump, e disse duvidar que o Presidente russo, Vladimir Putin, esteja interessado na trégua parcial.

Durante a última noite, as forças ucranianas atacaram a região russa de Rostov, no sul do país, danificando um centro logístico da rede de comércio eletrónico Ozon, disse o governador local, Yuri Slusar.

A Ozon afirmou que, devido à ameaça aérea, a equipa de um centro logístico na cidade de Taganrog foi retirada do local.

Adicionalmente, a Exilenova informou que, entre os alvos atingidos na região, estava a fábrica aeronáutica Beriev, especializada na reparação e na modernização de aviões de guerra russos.

O Ministério da Defesa russo reclamou o abate de 222 drones ucranianos sobre 15 regiões russas, a península anexada da Crimeia e o mar Negro.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 e lançou uma campanha militar de grande escala contra todo o território ucraniano em 2022.