Kiev calcula ter imposto 1,25 milhões de baixas à Rússia desde 2022

"As perdas totais em combate do inimigo (...), até 11 de fevereiro de 2026, foram de 1.249.380, incluídas 820 em combates registados durante as últimas 24 horas", publicou o Estado-Maior do exército de Kiev nas redes sociais.

O balanço acrescenta que a Federação Russa perdeu também 11.661 carros de combate, 24.020 veículos blindados, 37.148 sistemas de artilharia, 435 aviões, 347 helicópteros, 28 navios e dois submarinos, embora "os dados estejam ainda em atualização".

Na passada semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, assumiu que houve 55 mil militares ucranianos mortos em combate, desde o início do atual conflito, entre mais de 100 mil vítimas mortais, além de "um grande número" de pessoas desaparecidas.

"Estamos a falar de dezenas de milhares de mortes, mais de 100 mil. Oficialmente, no campo de batalha, o número de soldados mortos, sejam militares de carreira ou pessoas mobilizadas, é de 55 mil. Há um grande número de pessoas consideradas desaparecidas", disse, em entrevista à televisão France 2.

Quatro membros de uma família mortos em ataque a Kharkiv

Um drone russo atingiu uma casa na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, durante a madrugada, matando um pai e os seus três filhos menores e ferindo gravemente a mãe, que está grávida de 35 semanas, de acordo com as autoridades ucranianas.

O ataque destruiu a casa onde moravam, deixando a família presa nos escombros. As equipas de resgate apenas conseguiram retirar com vida a mãe, apesar dos ferimentos graves.

As autoridades ucranianas e russas relatam ter intercetado mais de 100 drones cada lançados contra o seu território durante a noite.

A Força Aérea ucraniana revelou nas redes sociais que a Rússia lançou 129 drones contra o país. Desses, 112 foram destruídos.



Já o governo russo declarou que os seus sistemas de defesa aérea destruíram 108 drones lançados pelo exército ucraniano, incluindo 49 sobre a região de Volgogrado e 29 sobre a região de Rostov, sem comentar possíveis vítimas ou danos materiais.



A refinaria da empresa petrolífera russa Lukoil em Volgogrado foi atacada por drones ucranianos, de acordo com o canal independente Astra na plataforma de mensagens Telegram.

A guerra, que começou por ser classificada como "operação militar especial para desmilitarizar e desnazificar" o atual regime ucraniano, já dura há quase quatro anos, centrada na zona fronteiriça, além da tomada russa da península Crimeia, esta em 2014.

c/ agências