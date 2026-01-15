Kiev continua a enfrentar falhas de energia registando-se 17 graus negativos

As falhas começaram a verificar-se na passada sexta-feira após os ataques russos com aparelhos aéreos não tripulados (drones) e mísseis que afetaram o sistema de distribuição de gás e da redes de fornecimento de eletricidade.

Na maior parte da cidade de Kiev, o sistema de aquecimento funciona "a níveis muito baixos", mesmo em residências e estabelecimentos comerciais onde o serviço foi parcialmente restabelecido.

Cerca de 400 prédios de habitação em Kiev permanecem sem receberem gás e eletricidade.

O serviço de meteorologia ucraniano alertou que as temperaturas podem baixar até aos 20º negativos durante as próximas horas.

Entretanto, as autoridades da capital abriram mais pontos públicos de recarga para dispositivos eletrónicos e instalaram geradores de alta potência que garantem o fornecimento de energia a alguns prédios residenciais situados nas zonas mais afetadas pelas falhas de energia.

O Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskyy, disse hoje que a situação era particularmente grave em Kiev mas também em Odessa e na região de Dnipropetrovsk.

O chefe de Estado ordenou a suspensão do recolher obrigatório noturno nos casos em que a crise causada pelas baixas temperaturas e pelos ataques russos assim o exigirem.

Por outro lado, Zelensky criticou as autoridades locais de Kiev --- governadas pelo líder da oposição Vitali Klitschko --- por não terem feito o suficiente para lidar com a situação.

Klitschko defendeu o funcionamento da administração local e acusou Zelensky de ter "menosprezado" o trabalho de milhares de pessoas que vivem na capital da Ucrânia.

Uma grande parte da cidade de Kiev ficou sem abastecimento de eletricidade e aquecimento durante quase três dias após o ataque russo da passada sexta-feira.

Hoje, a Rússia lançou 82 drones contra a Ucrânia sendo que 61 foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas.