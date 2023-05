Kiev diz que abateu dezenas de `drones` de fabrico iraniano

Os `drones kamikaze`, ou suicidas, são de uso único: transportam explosivos e são destruídos no ataque.

Os `drones` foram lançados da região russa de Bryansk, no nordeste da Ucrânia, e do mar de Azov, no sudeste.

Alguns destes drones tinham como alvo a capital, Kiev, onde, por volta da meia-noite, foram ativadas as sirenes antiaéreas e o exército ucraniano conseguiu abater todos os drones que entraram no seu espaço aéreo.

"As táticas do adversário continuam (...) inalteradas: ao cair da noite, os terroristas lançam uma onda de dispositivos a partir de várias direções", disse o chefe da Administração Militar de Kiev, Sergii Popko, na sua conta do Telegram.

Com a ajuda dos sistemas de defesa antiaérea recebidos dos aliados ocidentais, a Ucrânia consegue agora abater a maior parte dos `drones kamikaze` com os quais a Rússia destruiu numerosas infraestruturas energéticas ucranianas no outono e no inverno.

De acordo com alguns analistas, a Rússia continua a lançar estes `drones` de baixo custo para forçar a Ucrânia a gastar mísseis muito mais caros e outros tipos de munições antiaéreas. As interceções de drones podem também ajudar a Rússia a localizar os sistemas defensivos utilizados pela Ucrânia.