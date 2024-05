Kiev diz que inclusão de Zelensky em lista de procurados é "desespero"

De acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, "as informações russas sobre a alegada inclusão do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na lista de pessoas procuradas pelo Ministério do Interior russo demonstram o desespero do Estado russo e da máquina de propaganda, que não sabe o que mais inventar para chamar a atenção".

"Gostaríamos de lembrar a todos que, ao contrário dos anúncios inúteis da Rússia, o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o ditador russo, Vladimir Putin, por crimes de guerra é real e executório em 123 países", acrescenta o comunicado.

Segundo a agência noticiosa oficial russa TASS, Zelensky é procurado "ao abrigo de um artigo não especificado do Código Penal da Federação Russa".

De acordo com a base de dados do ministério, Zelenski, nascido em 1978 na cidade de Krivoi Rog, na região ucraniana de Dnipro, faz parte de uma lista que já inclui outros nomes como o chefe do Conselho de Segurança e Defesa Nacional de Kiev, Alexander Litvinenk, adicionado na sexta-feira.

A inclusão de altos funcionários ucranianos na lista segue uma tendência que as autoridades russas têm vindo a seguir desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.