Kiev e Moscovo aceitam acordo de cessar-fogo no Mar Negro, anuncia a Casa Branca

O acordo foi estabelecido separadamente com as delegações ucraniana e russa no âmbito das negociações na Arábia Saudita sobre o conflito na Ucrânia, tendo o anúncio sido objeto de duas declarações.





O acordo visa igualmente banir ataques a infraestruturas energéticas de ambos os países.





A Administração Trump compromete-se ainda ajudar a restaurar o acesso dos produtos agrícolas fertilizantes russos ao mercado mundial.







A Casa Branca acrescentou que vai continuar a facilitar as negociações de ambos os lados para alcançar uma paz sustentável.





Kiev anunciou entretanto que solicitou “consultas” sobre os “detalhes” dos acordos anunciados separadamente por Washington.





Reagindo em conferência de imprensa ao anúncio da Casa Branca, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy referiu que a trégua entrou em vigor imediatamente na terça-feira. Prometeu pedir mais armas e a imposição de sanções à Rússia por parte de Donald Trump se Moscovo quebrasse o acordo.



"Se os russos violarem isto, então eu tenho uma pergunta direta para o presidente Trump. Se eles violarem, aqui estão as provas - pedimos sanções, pedimos armas, etc", Zelenskiy disse aos repórteres em Kiev.

Kiev deixa avisos

“Qualquer movimento” de navios de guerra russos no Mar Negro constituirá “uma violação” do acordo, alertou por seu lado o ministro da Defesa da Ucrânia. O aviso sublinhou que o acordo abrange apenas a navegação de índole comercial.





Rustem Umerov disse que Kiev apoiou o acordo de cessar-fogo com a Rússia anunciado pelos Estados Unidos esta terça-feira e que a Ucrânia daria as boas-vindas a terceiros países para monitorar a sua "implementação".







“Para a implementação eficaz dos acordos, é importante organizar consultas técnicas adicionais o mais rapidamente possível, a fim de chegar a acordo sobre todos os detalhes e aspectos técnicos da implementação, monitorização e controlo dos acordos”, referiu Oumerov num comunicado publicado na rede X e no Facebook, que resume os principais pontos das conversações que tiveram lugar com os norte-americanos na Arábia Saudita nos últimos dias.







Umerov também disse que a Ucrânia consideraria qualquer movimento de embarcações navais pela Rússia além do leste do Mar Negro como uma violação do espírito dos acordos e que, em tal caso, teria o direito à autodefesa.







“Qualquer movimento” de navios de guerra russos “fora da parte oriental do Mar Negro constituirá uma violação do espírito deste acordo”, alertou. “Neste caso, a Ucrânia terá todo o direito de exercer o seu direito de legítima defesa”, acrescentou no comunicado.

Compromissos dos EUA





Segundo o executivo norte-americano, que atuou como intermediário durante estas negociações, cada um dos dois países concordou em "garantir a segurança da navegação, suprimir o uso da força e impedir a utilização de navios comerciais para objetivos militares no Mar Negro".



Os Estados Unidos também se comprometem, no que diz respeito à Ucrânia, a "apoiar os esforços para o intercâmbio de prisioneiros, a libertação de civis e o regresso de crianças ucranianas deslocadas à força".



A Rússia, alvo de numerosas sanções, pode contar com o apoio da Casa Branca para "restaurar o acesso da Rússia ao mercado mundial para as exportações de produtos agrícolas e fertilizantes, reduzir os custos do seguro marítimo e melhorar o acesso aos portos e aos sistemas de pagamento para estas transações".



Durante as conversações, os Estados Unidos "repetiram que o presidente Donald Trump queria absolutamente pôr fim às matanças de ambos os lados".



Washington "continuará a organizar negociações entre as duas partes a fim de encontrar um resultado pacífico", segundo um parágrafo idêntico nos dois comunicados de imprensa.



A administração americana também expressou a sua "gratidão" ao príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman.





com agências