Kiev pede reação dos aliados a ajuda da Coreia do Norte à Rússia

"A Coreia do Norte apoia a agressão da Rússia à Ucrânia com armas e efetivos (...) Exigimos uma resposta imediata e forte da comunidade euro-atlântica e do mundo", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andri Sybiga.

O chefe da diplomacia ucraniana aproveitou para insistir no apelo aos aliados ocidentais para levantarem as restrições à utilização de armas de longo alcance e de armamento para intercetar ataques de mísseis e `drones` russos em território ucraniano.

Os serviços de informações da Coreia do Sul anunciaram hoje que a Coreia do Norte decidiu enviar tropas em "número elevado" para apoiar a Rússia na operação de invasão da Ucrânia.

De acordo com os serviços de informações militares sul-coreanos, a Coreia do Norte vai enviar até 12.000 soldados para ajudar a Rússia, divulgando imagens de satélite que mostram o primeiro destacamento destes militares.

O crescente apoio de Pyongyang à guerra de Moscovo na Ucrânia, que vai "para além da transferência de equipamento militar e se traduz no envio de tropas", representa "uma ameaça significativa à segurança não só do nosso país, mas também da comunidade internacional", afirmou o Presidente sul-coreano, Yook Suk Yeol, que convocou hoje uma reunião de emergência para analisar a situação.

Num comunicado, os serviços de informações sul-coreanos alegam ter detetado, "entre 08 a 13 de outubro, que a Coreia do Norte transportou as suas forças especiais para a Rússia num navio de transporte da Marinha russa, confirmando o início da participação militar da Coreia do Norte" na guerra contra a Ucrânia.

Segundo esse comunicado, vários navios de desembarque e fragatas russos já concluíram o transporte do primeiro contingente de tropas norte-coreanas, que se encontram atualmente estacionados em bases militares no Extremo Oriente russo.

Estes soldados "devem ser destacados para as linhas da frente (do conflito ucraniano) assim que tenham concluído o seu treino de aclimatação", alegam as autoridades sul-coreanas.

"Isto parece ser uma tentativa de esconder o facto de que são soldados norte-coreanos, fazendo-os passar por soldados russos", acusa Seul.