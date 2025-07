Kiev reivindica eliminação de agentes russos suspeitos de assassínio de coronel ucraniano

"Esta manhã, foi conduzida uma operação especial, durante a qual os membros da célula de agentes do FSB russo começaram a resistir e, por isso, foram eliminados", anunciou o SBU em comunicado, partilhado no Telegram.



A agência afirmou no comunicado que a operação tinha como objetivo a detenção dos agentes do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia, que acredita serem responsáveis pelo assassinato do coronel Ivan Voronych, do SBU, em Kiev, na passada quinta-feira.



O SBU afirmou que duas pessoas (um homem e uma mulher) eram suspeitas de terem morto Voronych, sem detalhar, no entanto, quantos alegados agentes do FSB foram mortos no domingo. O alto responsável de segurança ucraniano foi morto a tiro num parque de estacionamento residencial em Kiev na quinta-feira passada.



Voronych estava envolvido em operações secretas em territórios da Ucrânia ocupados pela Rússia e teria ajudado a organizar a incursão surpresa da Ucrânia na região russa de Kursk no ano passado.



De acordo com o SBU, os alegados assassinos tentaram "esconder-se" após o homicídio de quinta-feira, mas foram localizados pelo SBU e pela polícia.



A SBU é a principal agência de segurança e de inteligência do Governo ucraniano, mas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, tem desempenhado um papel proeminente em operações especiais contra Moscovo, incluindo assassinatos e ataques de sabotagem.



As autoridades russas ainda não comentaram esta operação do Serviço de Segurança da Ucrânia.



Após uma série de fortes ataques em toda a Ucrânia envolvendo centenas de drones explosivos, a Rússia lançou 60 drones durante a noite de domingo, segundo avançou a Força Aérea Ucraniana. Destes, 20 deles foram abatidos e outros 20 foram bloqueados.



Esta segunda-feira, o Ministério russo da Defesa anunciou que as forças russas assumiram o controlo de duas aldeias no leste da Ucrânia, Malynivka, na região de Zaporizhzhya, e Mayak, na região de Donetsk.



c/ agências