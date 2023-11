Os enviados especiais da RTP Cândida Pinto e David Araújo estão esta sexta-feira em Kiryat Shmona, cidade do norte de Israel, próxima da fronteira com o Líbano.

A cidade foi visada, na quinta-feira, por projéteis do movimento xiita libanês Hezbollah. Aguarda-se para as próximas horas um discurso do líder desta organização secundada pelo Irão, Hassan Nasrallah.