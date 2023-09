Klichtchiïvka. Ucrânia recaptura localidade próxima de Bakhmut

Our warriors, our heroes. The front line.



, nomeadamente na área de Bakhmut", disse Volodymyr Zelensky no seu discurso noturno.O presidente ucraniano elogiou também os soldados que combatem perto de Bakhmut e destacou os que retomaram Klichtchiïvka.

A vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, partilhou um vídeo das forças ucranianas a exibir bandeiras, incluindo a nacional azul e amarela, com edifícios em ruínas e o som dos combates como pano de fundo. A vice-ministra da Defesa revelou também que as forças ucranianas tinham recapturado dois quilómetros quadrados na passada semana na zona de Bakhmut, incluindo as localidades de Andriïvka e Klichtchiïvka. Desde o início da contraofensiva, Kiev afirma ter recapturado 51 km2 nos arredores de Bakhmout e 261,7 km2 parte sul da frente.



Apesar da anunciada libertação de Klichtchiïvka, a Rússia continua a tentar recuperar posições perdidas, escreveu na aplicação de mensagens Telegram. "Hoje tivemos de lutar contra os ataques inimigos durante todo o dia".Também o coronel-general Oleksandr Syrskyi, comandante das forças terrestres ucranianas, confirmou a recaptura da localidade, cujo controlo foi reivindicado pela Rússia em janeiro." Klichtchiïvka foi libertada dos russos", publicou Syrsky nas redes sociais.Ilia Yevlash, porta-voz das tropas ucranianas no leste do país, acrescentou que a batalha infligiu "danos poderosos" às unidades aéreas russas, ao batalhão "Akhmat" do líder checheno Ramzan Kadyrov, à unidade Storm-Z composta por cadastrados russos, aos serviços secretos militares do Estado-Maior russo e às unidades de espingardas motorizadas.", escreveu no Telegram.A captura de Klichtchiïvka permitirá que as forças ucranianas avancem mais facilmente em direção às forças russas e efetuem ataques de artilharia mais precisos, frisou Yevlash.Nos últimos meses, as forças ucranianas têm conduzido ofensivas a norte e sul de Bakhmut com o objetivo de desalojar as unidades russas.

Kiev e Moscovo afirmam ter derrubado drones

Esta segunda-feira, o exército ucraniano revelou ter abatido 18e 17 mísseis lançados pela Rússia num novo ataque noturno."Dezoitoforam abatidos" de um total de 24 lançados na direção das regiões de Mykolaïv e Odessa (sul), informou a Força Aérea no Telegram. Segundo a mesma fonte, 17 mísseis de cruzeiro foram igualmente destruídos.

Na véspera, a Rússia afirmara ter abatido vários drones ucranianos na península da Crimeia e nas regiões de Moscovo, Belgorod e Voronezh - as duas últimas localidades são próximas da Ucrânia.

Este tipo de ataques de Kiev contra o território russo, a sua capital ou a Crimeia, anexada em 2014, tem vindo a aumentar nos últimos meses, no contexto da contraofensiva que começou no início de junho.