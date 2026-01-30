Kremlin confirma que Trump pediu suspensão temporária de ataques

No entanto, a Casa Branca não forneceu detalhes sobre os termos exatos desta trégua surpresa.

"Neste momento, esta é uma iniciativa do lado americano e, pessoalmente, do presidente dos Estados Unidos. Consideramos que se trata de uma oportunidade, e não de um acordo", realçou.

Ataques russos após apelo de Trump

Esta sexta-feira, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) vai convocar o seu Conselho de Governadores a pedido dos Estados-membros preocupados com a situação nuclear na Ucrânia, após os ataques russos.

Inverno rigoroso

Desde o outono que a Rússia intensificou os seus ataques ao sector energético da Ucrânia, mergulhando Kiev na escuridão e no frio no meio de um dos Invernos mais rigorosos da última década. De acordo com os serviços de meteorologia ucranianos, de domingo a terça-feira, "prevê-se um frio intenso" na Ucrânia: "as temperaturas noturnas deverão descer para -20 a -27°C e, em algumas regiões, (...) para -30°C".





A rede elétrica ucraniana foi severamente afetada nos últimos meses por uma série de ataques aéreos russos de grande escala que danificaram centrais elétricas, transformadores e o sector do gás do país.

As autoridades ucranianas afirmam estar a realizar trabalhos de emergência para restabelecer a rede elétrica e abriram áreas designadas onde os residentes se podem aquecer e ter acesso à eletricidade. Na quinta-feira, a câmara municipal de Kiev informou que 613 edifícios na capital ainda estavam sem aquecimento.





