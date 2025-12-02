Kremlin diz que chegada de Witkoff à Rússia é um "dia importante para a paz"

"Dia importante para a paz: a equipa que tornou realidade o acordo de paz de Gaza do Presidente [Donald] Trump estará em Moscovo para avançar com a agenda de paz de Trump na Ucrânia", escreveu na rede social X.

Dmitriev, considerado um dos autores do plano de paz apresentado pelos Estados Unidos há duas semanas, fez este comentário horas antes do encontro entre Witkoff e o Presidente russo, Vladimir Putin.

Durante as cinco visitas anteriores do enviado norte-americano à Rússia desde fevereiro último, Dmitriev foi sempre quem o recebeu.

O presidente russo, Vladimir Putin, vai reunir-se com o enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, no Kremlin, esta terça-feira, depois das 17h00, hora de Moscovo (14h00 em Lisboa), disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Witkoff manteve conversações com uma delegação ucraniana nos Estados Unidos da América no domingo e realizou uma videoconferência na segunda-feira com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

A visita surge depois de o Estado-Maior russo ter informado Putin na segunda-feira à noite sobre a captura da fortaleza estratégica de Pokrovsk, o principal objetivo da ofensiva russa iniciada em outubro de 2023.

Na semana passada, o líder russo defendeu o enviado norte-americano das acusações de apoio a posições pró-russas após a fuga das suas conversas telefónicas com o Kremlin.

"Não há absolutamente nenhuma razão para acusar o Witkoff de ser excessivamente complacente com os seus homólogos russos", afirmou.