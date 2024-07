Kristen Michal aprovado como primeira-ministro pelo parlamento estónio

Com 64 votos a favor e 27 contra dos 101 deputados, o antigo ministro do Clima vai agora formar o executivo, segundo um comunicado de imprensa do parlamento estónio, que hoje teve uma sessão extraordinária para discutir a questão.

Michal deu especial importância ao tema da segurança no país báltico, na sequência da invasão russa da Ucrânia, que se iniciou em fevereiro de 2022. A Estónia tem uma fronteira de quase 300 quilómetros com a Rússia.

"A segurança, a economia estónia e os meios de subsistência do nosso povo foram afetados", afirmou o novo primeira-ministro durante a sessão parlamentar, lamentando que Talin tenha "negligenciado a tomada de muitas das suas próprias decisões" nos últimos anos.

Michal apresentou a intenção de aumentar os impostos na Estónia porque, apesar de assumir que pode ser uma medida impopular, "a incerteza tem um efeito ainda maior e mais prejudicial".

O novo executivo deve ser apresentado até ao final do dia, seguindo-se a aprovação do Presidente do país, Alar Karis.

Karis encarregou Michal, do Partido Reformista, de formar um governo após a saída de Kallas na semana passada para se tornar Alta Representante da União Europeia para a Política Externa, substituindo Josep Borrell na nova legislatura.