Lançados ataques contra posição militar no sul da Síria

"Os ataques israelitas visaram uma posição de radar do exército sírio entre as províncias de Sueida e Dera", disse Rami Abdel Rahman, diretor da organização não-governamental OSDH, sediado no Reino Unido e com uma rede de informadores no terreno.

A cadeia de televisão norte-americana ABC News noticiou, citando um responsável dos Estados Unidos, que Israel tinha lançado esta madrugada um ataque contra o Irão, em resposta aos disparos iranianos contra território israelita.

Esta informação surgiu depois de o Irão ter indicado a ocorrência de "fortes explosões" na província de Isfahan (centro), e depois de Israel ter anunciado a intenção de responder aos ataques iranianos na madrugada de domingo.

O exército israelita disse à agência de notícias France-Presse que "de momento" não tinha comentários a fazer sobre as explosões perto de uma base militar.

Israel anunciou também que as sirenes de alerta foram ativadas no norte israelita.

Entretanto, as ligações aéreas já foram retomadas nos dois aeroportos de Teerão, depois de terem sido suspensas na sequência das explosões, disse a agência de notícias oficial do Irão, IRNA.