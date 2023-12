Las Vegas. Tiroteio na Universidade do Nevada faz três mortos

A polícia confirmou na noite de quarta-feira, em conferência de imprensa, ter atingido e matado o suspeito responsável pelo tiroteio no campus universitário que causou a morte a três pessoas e deixou uma outra vítima em estado crítico num hospital local, noticia o canal norte-americano

Também quatro outras pessoas foram levadas para o hospital devido a ataques de pânico e dois agentes da polícia foram tratados por ferimentos ligeiros, acrescentou a mesma fonte. Adam Garcia, chefe da polícia universitária, explicou que dois agentes do campus enfrentaram o atirador num tiroteio antes de este ser atingido e morto, conta a BBC





Segundo o xerife Kevin McMahill, do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, o suspeito já foi identificado, mas até as famílias das vítimas serem notificadas não será divulgado o seu nome. Até ao momento da conferência de imprensa a polícia disse “não fazer ideia do motivo” por detrás do sucedido.







Duas fontes policiais disseram à CBS News que se tratava, de um homem caucasiano na casa dos sessenta anos, antigo professor universitário que já tinha leccionado na Geórgia e na Carolina do Norte.



Pânico na Universidade do Nevada

A universidade norte-americana começou por comunicar, cerca das 11h50 (19h50 em Lisboa), que a polícia estava a responder a relatos de disparos no campus universitário na rede social X, antigo Twitter. O canal de comunicação utilizado pela instituição para comunicar e manter informada a comunidade académica nas horas seguintes.







University Police responding to confirmed active shooter in BEH. This is not a test. RUN-HIDE-FIGHT. https://t.co/qhKQ6oXNVZ — UNLV (@unlv) December 6, 2023





Mais tarde a universidade alertou a comunidade do Beam Hall (BEH) - sede da Lee Business School - para “evacuarem para uma área segura” e para "FUGIR-ESCONDER-COMBATER", fazendo referência ao protocolo comum de tiroteio ativo nos Estados Unidos.









A Universidade do Nevada e todas as outras instituições do Ensino Superior do Sul do Nevada permaneceram encerradas durante o resto do dia, segundo notícia o canal britânico BBC . O campus que foi alvo do mais recente ataque também estará fechado esta quinta e sexta-feira.

O presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou, numa declaração ao país na quarta-feira, que a UNLV é o "mais recente campus universitário a ser aterrorizado por um ato horrível de violência armada", acrescentando que ele primeira Dama Jill Biden estariam "a rezar pelas famílias dos nossos mortos".