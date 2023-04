Lavrov convida Lula da Silva para Fórum de São Petersburgo

Antes, Sergei Lavrov já tinha agradecido ao Brasil - o que disse ser a "excelente compreensão" de Brasília, sobre o que se passa na UcrâniaO ministro brasileiro das Relações Exteriores defende as relações do país com a Rússia e rejeita as críticas norte-americanas de que Brasília esteja a fazer eco da propaganda russa sobre a guerra na Ucrânia.

No sábado, o presidente brasileiro, Lula da Silva, defendeu que os Estados Unidos devem parar de "encorajar a guerra" na Ucrânia e a União Europeia deve "começar a falar de paz".





Declarações de Lula da Silva na conclusão de uma visita aos Emirados Árabes Unidos, depois de ter estado na China.