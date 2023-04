Marcelo à defesa após palavras de Lula sobre Ucrânia

Foto: Nuno Patrício - RTP

O presidente português espera que as declarações feitas por Lula da Silva não melindrem as relações entre Portugal e Brasil. No sábado, o presidente brasileiro defendeu que os Estados Unidos devem parar de "encorajar a guerra" na Ucrânia e a União Europeia deve "começar a falar de paz".