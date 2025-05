A Rússia está comprometida com a paz, apesar de os países europeus estarem a boicotar as negociações com a Ucrânia, sustenta.

Numa conferência de imprensa em Moscovo, no fim de uma reunião com o homólogo turco, Serguei Lavrov afirmou que as declarações de Merz, deixando cair as restrições ao uso de mísseis de longo alcance por parte dos ucranianos, foram o anúncio de uma decisão tomada há muito tempo.Foi uma declaração atabalhoada, segundo o ministro russo, que mostra a falta de competência das novas lideranças europeias.Serguei Lavrov acusou a Ucrânia de ter feito ataques a infraestruturas durante as tréguas que Moscovo garante ter respeitado, e acusou os europeus de estarem a boicotar as tentativas de diálogo. E foi por causa dessa sabotagem europeia, acrescenta o ministro russo, que Trump perdeu a cabeça e chamou louco a Putin.