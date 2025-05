Berlim anuncia fim de restrições no uso de armas na Rússia, Kremlin alerta para "decisão bastante perigosa"

Friedrich Merz não detalhou, no entanto, o que representa o fim dessas restrições nem quando é que cada país, incluindo a Alemanha, tomou esta decisão, o que lançou a confusão sobre se esta é uma deliberação recente de Berlim e restantes aliados.







Em novembro de 2024, o antigo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha dado luz verde a Kiev para o uso de mísseis táticos de longo alcance contra alvos na Rússia. Também em novembro do último ano, a Ucrânia recorreu a mísseis Storm Shadow, do Reino Unido, para atacar a Rússia.





Já na Alemanha, o antecessor de Merz na liderança do Governo alemão, Olaf Scholz, recusou-se a ceder mísseis de cruzeiro Taurus por receio de uma escalada do conflito.

No início de maio, antes de tomar posse como chanceler, Friedrich Merz tinha assumido uma posição favorável quanto à entrega destes mísseis, com um alcance superior a 500 quilómetros. Até ao momento, Berlim forneceu armas à Ucrânia com um alcance máximo de 70 quilómetros.









O anúncio do chanceler alemão surge no mesmo dia em que Moscovo realizou uma nova investida em território ucraniano com mais de 350 drones e nove mísseis de cruzeiro. Estes ataques atingiram as regiões de Kiev, Kharkhiv e Odessa e provocaram pelo menos 12 mortos.





(com agências)

"Se estas decisões foram efetivamente tomadas, são absolutamente contrárias às nossas aspirações de chegar a um acordo político (...). Trata-se, portanto, de uma decisão bastante perigosa", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, num vídeo divulgado pelos meios de comunicação social russos.É a resposta ao chanceler alemão,"Já não há limites de alcance para as armas fornecidas à Ucrânia. Nem pelos britânicos, nem pelos franceses, nem por nós. Nem pelos norte-americanos”, afirmou Merz em entrevista à televisão pública alemã., acrescentou o líder alemão.