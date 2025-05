"Proteger Vilnius é proteger Berlim". Alemanha inaugura brigada na Lituânia

Cerca de 400 militares alemães já estão na Lituânia para estabelecer esta brigada que irá contar com 4.800 soldados e 2.000 veículos, incluindo dezenas de tanques. Deverá ficar totalmente operacional até ao final de 2027.





A Lituânia iniciou os preparativos para receber esta base militar começou em agosto de 2024 . Rudninkai terá o primeiro destacamento estrangeiro permanente de militares alemães desde a II Guerra Mundial. "Proteger Vilnius é proteger Berlim", acrescentou Merz, garantindo aos lituanos que podem contar com o apoio da Alemanha. O país báltico faz fronteira com o exclave russo, Kaliningrado, e com a Bielorrússia, aliada de Moscovo.

A Alemanha está cada vez mais ciente desta ameaça no flanco leste europeu e o novo chanceler tem destacado a importância de um investimento crescente e reforçado na Defesa, o que levou inclusive à



A Finlândia, por sua vez, com uma fronteira de 1.344 quilómetros com o território russo, admitiu esta quinta-feira que está a "preparar-se para o pior". Helsínquia, membro da NATO desde 2023, antevê que Moscovo continue a reforçar a presença de tropas ao longo da fronteira comum.

, afirmou o chanceler alemão, Friedrich Merz na cerimónia militar em Rudninkai, cerca de 30 quilómetros a sul de Vilnius, onde a nova 45ª Brigada Blindada ficará sediada.“Apoiamos firmemente a Ucrânia, mas também nos mantemos unidos como europeus como um todo e, sempre que possível, jogamos como uma equipa, com os Estados Unidos” afirmou Friedrich Merz.A pouco mais de um mês da cimeira da NATO, que se realiza em Haia entre os dias 24 e 25 de junho, o chanceler alemão vincou que a Aliança Atlântica deve “fortalecer de forma sustentável as capacidades de defesa europeias e a nossa indústria de defesa deve expandir as suas capacidades”, produzindo “mais para a Europa e mais na Europa”.O chanceler alemão esteve acompanhado pelo ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, e também pelo“Compreendemos a ameaça e acreditamos que conseguimos fazer frente a essa ameaça com os nossos aliados”, afirmou o chefe de Estado lituano, assinalando queOs três estados bálticos – Lituânia, Estónia e Letónia – estão interligados ao restante território da NATO e da União Europeia apenas pelo estreito Corredor de Suwalki, numa ligação direta à Polónia. A nível territorial, estão rodeados pela Rússia e Bielorrússia, uma vizinhança de crescente tensão sobretudo desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.Na semana passada, num discurso perante o Bundestag, Friedrich Merz prometeu reforçar o exército convencional “mais forte” da Europa.“Isto é o apropriado para o país mais populoso e economicamente poderoso da Europa. Os nossos amigos e parceiros também esperam isto de nós. Na verdade, praticamente exigem-nos isso”, acrescentou o chanceler alemão.