Le Pen. Magistratura "inquieta" e apelo a manifestações "pacíficas" em França

Le Pen foi condenada por desvio de fundos europeus e ficou impedida de concorrer a cargos públicos e a eleições por um período de cinco anos, levantando receios da sua "morte política".

Rodolphe Bosselut, advogado de Le Pen, já disse que irá requerer formalmente que o processo de apelo decorra antes de 2027, numa tentativa de permitir à líder política francesa candidatar-se à presidência.





Marine le Pen, acrescentou o causídico, ficou "chocada" com a decisão judicial.

Dissonância política

Inquietação pela Justiça

A decisão judicial provocou ondas de choque, dentro e fora de França , e o próprio primeiro-ministro francês, François Bayrou, manifestou, através da sua equipa, que ficou "perturbado pelo enunciado do julgamento".A condenação de Le Pen está a ser vista por analistas como um autêntico "terramoto político" com consequências sobretudo para a direita francesa.Ao ser, Marine le Pen vê-se afastada do cargo que já tentou alcançar por três vezes desde 2012.Perante as dúvidas sobre a imparcialidade judicial neste caso, o ex-presidente francês e atual deputado socialista. "A sra le Pen, como todas as outras pessoas condenadas, pode recorrer ao Tribunal de Apelação até quanto à decisão de inelegibilidade", afirmou.O ex-presidente dos Republicanos, de centro-direita, denunciou contudo a decisão de proibição de concorrer e falou em "cabala"."O candidato favorito na eleição presidencial impedido de concorrer. Isto não é uma simples disfunção. É um sistema para capturar o poder que sistematicamente afasta para o lado qualquer candidato que seja demasiado à direita e que tenha possibilidade de vencer", acusou.. Quaisquer que sejam as nossas discordâncias, Marine le Pen tem legitimidade para concorrer à votação".A polémica está lançada e a clivagem entre esquerda e direita aprofunda-se, com risco para a disfuncionalidade crescente do Parlamento, onde a direita radical tem a maioria dos deputados.Prisca Thevenot, deputada centrista e antiga ministra, lembrou que "na semana passada, ouvimos muitos políticos, incluindo Marine le Pen, a apelar a um sistema de Justiça firme, uma justiça que seja respeitada... a pergunta agora que faço agora ao Rassemblement Nacional é,O secretário-geral do Partido Comunista Francês, Fabien Roussel, fez um apelo parecido. "A senhora le Pen é uma política que pede mais firmeza por parte da judiciária! Respeito pelo sistema judicial, então".O partido de esquerda radical França Insubmissa, afirmou em comunicado que "nunca esperou usar os tribunais como uma forma de nos livraramos do Rassemblement Nacional.".Num clima de alta tensão, o Conselho Superior de Magistratura, CSM, admitiu preocupação com a "independência" da Justiça".As "reações virulentas" à condenação da líder da direita radical francesa, Marine le Pen, "são de natureza a recolocar em causa seriamente a independência da autoridade judiciária, da qual o CSM é o garante constitucional", considerou num raro comunicado., sublinhou o comunicado, acrescentando que a justiça "impõe" que "os debates judiciários decorram cum clima sereno", de forma a que os magistrados decidam "apenas com base dos elementos do caso debatidos com contraditório durante a audiência".Para tentar calar vozes dissonantes que falam em "escândalo político", a constitucionalista Anne-Charlène Bezzina afirmou, à Agência France Press, que a condenação de Marine Le Pen reflete uma estrita aplicação do direito "sem negação da democracia", "nem governo dos juízes", os quais são "a expressão da lei".