Leão XIV lamenta declínio da fé em favor da "tecnologia, dinheiro, sucesso, poder e prazer"

Numa homilia na Capela Sistina dirigida aos cardeais eleitores e que teve mulheres a fazer as leituras, Leão XIV mostrou-se consciente da responsabilidade de liderar a Igreja Católica.

Contudo, para Leão XIV, “a falta de fé, muitas vezes, traz consigo dramas como a perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia, a violação – sob as mais dramáticas formas – da dignidade da pessoa, a crise da família e tantas outras feridas das quais a nossa sociedade sofre”.







c/ agências

Antes de iniciar a homilia, Leão XIV dirigiu-se aos cardeais eleitores na língua materna: “Eu posso confiar em todos para continuarmos todos como Igreja, como uma comunidade de amigos de Jesus” para continuar a evangelização., disse, já em italiano.Leão XIV começou por se dirigir aos cardeais em inglês e depois continuou a homilia em italiano, dizendo que espera queafirmou o antigo cardeal Robert Prevost, que criticou a falta de prática religiosa, na primeira homilia como Sumo Pontífice., disse.Num texto com várias referências ao Novo Testamento e citações da constituição aprovada no Concílio Vaticano II, “Gaudium et Spes”, sobre a Igreja no mundo contemporâneo, o novo Papa recorda as relações de Jesus com a atualidade de então, particularmente os poderosos.A Bíblia “fala-nos de um mundo que considera Jesus uma pessoa totalmente desprovida de importância, quanto muito uma personagem curiosa, capaz de suscitar admiração com a sua maneira invulgar de falar e agir”, mas “quando a sua presença se tornar incómoda, devido aos pedidos de honestidade e às exigências morais que invoca, este ‘mundo’ não hesitará em rejeitá-lo e eliminá-lo”.“Impressiona a atualidade destas duas atitudes”, porque “encarnam ideias que poderíamos facilmente reencontrar – talvez expressas com uma linguagem diferente, mas essencialmente idênticas – nos lábios de muitos homens e mulheres do nosso tempo”.Nos dias de hoje, continuou,