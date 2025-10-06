Lecornu cai. Macron aceita pedido de demissão do primeiro-ministro francês

Em funções há menos de um mês, o recém-nomeado primeiro-ministro francês estava debaixo de críticas da oposição e ameaças de censura depois de ter revelado, no domingo à noite, parte do seu Governo.
A primeira parte do Executivo revelado por Sébastien Lecornu era constituída na sua maioria por ex-ministros e pessoas próximas de Emmanuel Macron, nomeadamente: Gérald Darmanin (Justiça), Bruno Le Maire (Forças Armadas), Bruno Retailleau (Interior), Elisabeth Borne (Educação), Manuel Valls (Assuntos Ultramarinos) e Rachida Dati (Cultura).
Após uma reunião de mais de uma hora com Emmanuel Macron, esta manhã, no Palácio do Eliseu, em Paris, a Presidência francesa anunciou que Emmanuel Macron aceitou o pedido de demissão apresentado por Sébastien Lecornu.
O primeiro-ministro demissionário convocou os seus ministros para uma reunião em Matignon às 13h00 de Paris (12h00 em Lisboa) e dirigiu-se ao país ao final da manhã para explicar a sua decisão.
"As condições não estão reunidas"
Sébastien Lecornu considera que a tarefa de governar é "difícil" e "sem dúvida ainda mais neste momento" e argumenta "que as condições não estão reunidas" devido à atitude dos partidos políticos. Lecornu garante que estava "disposto a (fazer) cedências" mas que "os partidos fingiram não ver os avanços".
O chefe de Governo demissionário explica que a composição do seu governo "não foi fluída" e denuncia o "apetite partidário" de certas formações políticas relacionado com a aproximação das eleições presidenciais.
Apelos à dissolução da Assembleia e demissão de Macron
O presidente do partido de extrema-direita Rassemblement National, de Marine Le Pen, apela a Emmanuel Macron para que dissolva a Assembleia Nacional. "Sem dúvida que o efémero primeiro-ministro não tinha margem de manobra", reagiu Jordan Bardella, que disse "estar consternado" com o Governo de continuidade nomeado na véspera.
Já no campo oposto o líder do partido da esquerda radical La France Insoumise exige a análise da moção de destituição do chefe de Estado. "Após a demissão de Sébastien Lecornu, solicitamos a análise imediata da moção apresentada por 104 deputados para a destituição de Emmanuel Macron", escreveu na rede social X.
A mesma pressão é exercida pela líder dos deputados do La France Insoumise, Mathilde Panot, que considera que "a contagem decrescente começou" e apela também para que o presidente da República "saia". "Três primeiros-ministros derrotados em menos de um ano", denuncia.