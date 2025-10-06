Sébastien Lecornu, de saída, alega falta de condições para preparar Orçamento francês
Apesar das tentativas para preparar um Orçamento do Estado nas últimas três semanas, Sébastien Lecornu concluiu que a oposição não lhe deu condições.
O nomeado apelou a uma mudança de mentalidades, numa altura em que caiu o terceiro Governo nomeado em menos de um ano - Sébastien Lecornu caiu ao fim de 27 dias.
O pedido de demissão, já aceite pelo presidente Emmanuel Macron, surgiu um dia depois de Lecornu ter apresentado os nomes do Executivo. O ministro do Interior e líder d'Os Republicanos veio criticar a composição por não refletir a "rutura prometida".
A correspondente da Antena 1 em França, Rosário Salgueiro, acompanhou o discurso de Sébastien Lecornu.