Lei de extradição. Hong Kong em choque e sob pressão internacional

Carlos Santos Neves - RTP13 Jun, 2019, 07:57 / atualizado em 13 Jun, 2019, 12:59 | Mundo

Ao amanhecer, eram poucos os manifestantes que permaneciam no coração financeiro de Hong Kong, segundo a estação local RTHK. Os espaços comerciais estão de portas fechadas. Estão também encerradas artérias sensíveis da cidade, assim como a estação de metro do Almirantado, no centro do teatro dos protestos.Os manifestantes expressam o receio de que as extradições para a China exponham os sete milhões de habitantes de Hong Kong a eventuais violações de Direitos Humanos.





A resposta da polícia às manifestações de quarta-feira incluiu o recurso a balas de borracha e granadas de gás lacrimogéneo. Largos milhares de pessoas invadiram as ruas para exigir ao Executivo o recuo num projeto de lei que abre caminho a extradições para a China continental.



Os manifestantes bloquearam, por sua vez, estradas e arremessaram barras de ferro e pedaços de pavimento às forças de segurança. Acercaram-se também do Conselho Legislativo, que acabaria por adiar uma reapreciação do controverso projeto legislativo.



Há notícia de pelo menos 79 pessoas feridas, duas das quais em estado grave.



O diploma tornou-se também alvo de críticas por parte das diplomacias ocidentais. A União Europeia veio nas últimas horas afirmar que “partilha várias preocupações suscitadas pelos cidadãos de Hong Kong”, apelando ao respeito pelos direitos dos manifestantes.



A peça legislativa em causa, acrescentou o bloco europeu, acarreta “consideráveis consequências potenciais para Hong Kong e a sua população, para cidadãos europeus e estrangeiros, assim como para a confiança das empresas em Hong Kong”.



A chefe do Executivo de Hong Kong faz outra leitura dos acontecimentos. Carrie Lam queixa-se de “motins organizados” que “atingem uma sociedade pacífica e ignoram a lei e a disciplina”. Ações que considerou ainda “inaceitáveis para qualquer sociedade civilizada”.

“Uma solução com Pequim”



Na perspetiva das autoridades, o projeto de lei vem preencher um vazio jurídico. E prevenir que Hong Kong, um centro financeiro de escala internacional, se torne um santuário para determinadas formas de criminalidade. Afiançam, por último, que a liberdade de expressão será salvaguardada. Os adversários do projeto receiam isto mesmo.A China veio entretanto denunciar o que considera ser uma "ingerência" da União Europeia.



A partir de Londres, o Governo britânico considerou já “vital” que o projeto de lei não colida com o acordo que entregou à China a antiga possessão colonial.



Ao abrigo do processo de 1997, Hong Kong vive em regime semiautónomo. A fórmula “um país, dois sistemas” significa, por exemplo, a proteção da liberdade de expressão e a independência judicial.



Em Washington, as imagens da repressão em Hong Kong levaram o Presidente dos Estados Unidos a apelar à procura de “uma solução” que envolva o poder de Pequim.





“Compreendo os motivos para estas manifestações, mas estou seguro de que vão encontrar uma solução, espero que sejam capazes de encontrar uma solução com a China”, reagiu Donald Trump.