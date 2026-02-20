Mundo
"Lei seguirá o seu curso". Ex-príncipe André libertado sob investigação enquanto buscas continuam
O irmão mais novo do Rei Carlos III foi detido na quinta-feira e libertado ao fim do dia, mas ainda está sob investigação. A polícia continua as buscas no Royal Lodge, a antiga residência do ex-príncipe em Windsor.
A polícia britânica continua a realizar buscas na antiga residência de André Mountbatten-Windsor em Berkshire, após a prisão do ex-príncipe na quinta-feira.
Embora a polícia tenha concluído as buscas na casa de Mountbatten-Windsor na propriedade de Sandringham, onde André foi preso, as buscas continuam no Royal Lodge, na propriedade de Windsor. O ex-príncipe foi detido na manhã de quinta-feira na casa de campo em Norfolk, no dia dia em que completou 66 anos, por suspeitas de má conduta no exercício de cargo público, num caso relacionado com o magnata norte-americano Jeffrey Epstein.
Doze horas depois, o filho mais novo da rainha Isabel II deixou a esquadra para onde tinha sido levado depois da detenção, após a conclusão das buscas realizadas em Berkshire e Norfolk.
André é acusado de ter transmitido a Epstein "informações confidenciais" do Reino Unido e de outros países aliados, de acordo com indicações contidas nos ficheiros Epstein.
E-mails recém divulgados sugerem que Mountbatten-Windsor reencaminhou para Epstein, em 2010, relatórios sobre o Vietname, Singapura e outros locais que visitou em viagens oficiais.
Os documentos indicam que o ex-príncipe pode ter transmitido relatórios comerciais potencialmente confidenciais na época em que era representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional.
Mountbatten-Windsor, o segundo filho da Rainha Isabel II, sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein e disse lamentar a amizade entre ambos, mas não respondeu aos pedidos de comentários desde a divulgação dos últimos documentos.
Para além das informações confidenciais que terá enviado a Epstein, estão também a ser investigadas alegações de que o magnata norte-americano terá enviado uma menor para um encontro sexual com o ex-príncipe.
O Rei Carlos III reagiu à detenção de André afirmando que "a lei seguirá o seu curso". "O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada de forma apropriada e pelas autoridades competentes”, disse Carlos III em comunicado, garantindo “total e sincero apoio e cooperação”.
Esta é a primeira vez na história moderna da família real que um dos seus membros é formalmente detido.
O extenso caso Epstein envolve inúmeras figuras proeminentes em todo o mundo. Para além da Coroa, também o Governo britânico está a ser particularmente abalado por este escândalo, com as suspeitas em torno do ex-embaixador e ministro trabalhista Peter Mandelson, que também é suspeito de ter passado informações confidenciais ao magnata norte-americano. O caso já levou a várias demissões no Governo de Keir Starmer.
