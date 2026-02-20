"Lei seguirá o seu curso". Ex-príncipe André libertado sob investigação enquanto buscas continuam

O ex-príncipe foi detido na manhã de quinta-feira na casa de campo em Norfolk, no dia dia em que completou 66 anos, por suspeitas de má conduta no exercício de cargo público, num caso relacionado com o magnata norte-americano Jeffrey Epstein.

Esta é a primeira vez na história moderna da família real que um dos seus membros é formalmente detido.





O extenso caso Epstein envolve inúmeras figuras proeminentes em todo o mundo. Para além da Coroa, também o Governo britânico está a ser particularmente abalado por este escândalo, com as suspeitas em torno do ex-embaixador e ministro trabalhista Peter Mandelson, que também é suspeito de ter passado informações confidenciais ao magnata norte-americano. O caso já levou a várias demissões no Governo de Keir Starmer.

A polícia britânica continua a realizar buscas na antiga residência de André Mountbatten-Windsor em Berkshire, após a prisão do ex-príncipe na quinta-feira.Doze horas depois, o filho mais novo da rainha Isabel II deixou a esquadra para onde tinha sido levado depois da detenção, após a conclusão das buscas realizadas em Berkshire e Norfolk.E-mails recém divulgados sugerem que Mountbatten-Windsor reencaminhou para Epstein, em 2010, relatórios sobre o Vietname, Singapura e outros locais que visitou em viagens oficiais.Os documentos indicam que o ex-príncipe pode ter transmitido relatórios comerciais potencialmente confidenciais na época em que era representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional.Para além das informações confidenciais que terá enviado a Epstein, estão também a ser investigadas alegações de que o magnata norte-americano terá enviado uma menor para um encontro sexual com o ex-príncipe."O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada de forma apropriada e pelas autoridades competentes”, disse Carlos III em comunicado, garantindo “total e sincero apoio e cooperação”.