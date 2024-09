Leitão Amaro esclarece. Navio com bandeira portuguesa não vai para Israel

As informações recolhidas pelo Governo mostram que o navio em causa "vai para portos no Adriático", portos da Eslovénia e Montenegro. A carga que transportada é material "para empresas que fornecem armas".

Sendo duas empresas europeias e o navio alemão a análise jurídica que o governo está a fazer é perceber que decisões pode tomar.



O ministro da Presidência lembrou que o Governo já proibiu a venda de armas para Israel e não autorizou a passagem pelo espaço aéreo nacional de um avião dos EUA com destino a Israel que transportava material militar.





O caso do navio com bandeira de Portugal está a gerar polémica e vai levar o ministro dos Negócios Estrangeiros ao Parlamento para uma audição, a pedido do Bloco de Esquerda.



Paulo Rangel afirmou, em entrevista ao Público e à Renascença, que o navio está a caminho do mar Adriático e que a carga ia para três países, incluindo Israel. O Governo reitera, através do ministro da Presidência, que o navio "não vai para Israel".