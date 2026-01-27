Líbano apresenta queixa contra Israel na ONU devido a violações do cessar-fogo

O Ministério libanês dos Negócios Estrangeiros e Emigrantes apresentou uma queixa junto do Conselho de Segurança e do secretário-geral da ONU devido às violações do acordo de cessar-fogo por parte de Israel.



“O Ministério reiterou que essas violações constituem uma quebra da soberania e da integridade territorial do Líbano, bem como uma clara violação das obrigações de Israel”, afirmou o chefe da diplomacia libanesa. O Governo libanês referiu-se à resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de 2006, e ao acordo de cessar-fogo, de 2024, que preveem a retirada das tropas israelitas do território libanês.



O Líbano pede que o Conselho de Segurança “obrigue Israel” a cumprir as obrigações internacionais, a retirar as suas tropas do sul do país, a “libertar os prisioneiros libaneses” e terminar com as “violações e quebras da soberania libanesa”.



Neste momento, as Forças de Defesa de Israel ocupam pontos no sul do Líbano, justificando com o risco de rearmamento do grupo fundamentalista Hezbollah.



No entanto, esta justificação tem sido contestada, tendo as autoridades libanesas afirmado a 8 de janeiro que completou o plano de desarmamento do Hezbollah e dos grupos insurgentes do sul do país.



Pelo menos 350 pessoas foram mortas em ataques israelitas no Líbano desde o cessar-fogo assinado em novembro de 2024, de acordo com a agência AFP.