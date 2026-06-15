Líbano espera que acordo coloque "fim definitivo" na guerra com Israel

Israel vai manter posições no sul do Líbano



As tropas israelitas vão permanecer nas zonas de segurança do Líbano, da Síria e de Gaza por "tempo indeterminado" disse o ministro da Defesa de Israel através de um comunicado.



"A área vai ser desocupada e todas as infraestruturas terroristas, tanto subterrâneas como acima do solo, vão ser destruídas", acrescentou Israel Katz referindo-se ao Hezbollah (Partido de Deus), a milícia xiita libanesa.





c/agências

Em comunicado, o chefe de Estado indicou que oO acordo, do qual o Líbano ainda não foi oficialmente notificado, prevê o fim da guerra em todas as frentes no Médio OrienteEsta segunda-feira, o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, declarou que o Exército tenciona manter posições no sul do Líbano após a assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim à guerra.No mesmo documento, Katz acrescentou que os