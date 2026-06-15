Mundo
Guerra no Médio Oriente
Líbano espera que acordo coloque "fim definitivo" na guerra com Israel
O Presidente libanês, Joseph Aoun, manifestou esta segunda-feira a sua esperança de que o acordo entre o Irão e os Estados Unidos "ponha um fim definitivo" à guerra com Israel e inaugure uma era de estabilidade no país. Telavive já afirmou que vai manter as posições no sul do Líbano.
Em comunicado, o chefe de Estado indicou que o povo libanês ambiciona que "estes acordos se traduzam em medidas concretas que terminem definitivamente o ciclo de violência e abram caminho a uma fase de estabilidade, segurança, recuperação e reconstrução".
O acordo, do qual o Líbano ainda não foi oficialmente notificado, prevê o fim da guerra em todas as frentes no Médio OrienteIsrael vai manter posições no sul do LíbanoEsta segunda-feira, o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, declarou que o Exército tenciona manter posições no sul do Líbano após a assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim à guerra.
As tropas israelitas vão permanecer nas zonas de segurança do Líbano, da Síria e de Gaza por "tempo indeterminado" disse o ministro da Defesa de Israel através de um comunicado.
No mesmo documento, Katz acrescentou que os militares de Israel vão manter posições para defender a fronteira e os colonatos israelitas "contra elementos jihadistas".
O acordo, do qual o Líbano ainda não foi oficialmente notificado, prevê o fim da guerra em todas as frentes no Médio OrienteIsrael vai manter posições no sul do LíbanoEsta segunda-feira, o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, declarou que o Exército tenciona manter posições no sul do Líbano após a assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim à guerra.
As tropas israelitas vão permanecer nas zonas de segurança do Líbano, da Síria e de Gaza por "tempo indeterminado" disse o ministro da Defesa de Israel através de um comunicado.
No mesmo documento, Katz acrescentou que os militares de Israel vão manter posições para defender a fronteira e os colonatos israelitas "contra elementos jihadistas".
"A área vai ser desocupada e todas as infraestruturas terroristas, tanto subterrâneas como acima do solo, vão ser destruídas", acrescentou Israel Katz referindo-se ao Hezbollah (Partido de Deus), a milícia xiita libanesa.
c/agências