Autárquicas
Confira aqui os resultados eleitorais no seu concelho
Reportagem

Libertação de reféns, cessar fogo e "cimeira da paz". A situação no Médio Oriente

por Inês Moreira Santos, Cristina Santos, Inês Geraldo, Ana Sofia Rodrigues - RTP

Para esta segunda-feira foi agendada a libertação de reféns israelitas e de prisioneiros palestinianos como parte da primeira fase do plano de paz delineado por Donald Trump. O presidente norte-americano esteve em Israel, onde falou aos deputados no Knesset. Viajou depois para o Egito, onde foi assinado o plano de paz entre Israel e Hamas, ausentes da cerimónia.

Suzanne Plunkett - Reuters

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
por Lusa

Mediadores do acordo de paz em Gaza comprometem-se a garantir estabilidade

Reuters

Estados Unidos, Egito, Qatar e Turquia, mediadores do acordo de paz em Gaza, comprometeram-se a garantir a estabilidade na região, quer para os palestinianos, quer para os israelitas, e a resolver futuros conflitos através da diplomacia e negociações.

VER MAIS

"Juntos, implementaremos este acordo de forma a garantir paz, segurança, estabilidade e oportunidades para todos os povos da região, incluindo palestinianos e israelitas", pode ler-se num documento divulgado na segunda-feira pela presidência norte-americana (Casa Branca).

Esta pacto assinado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, pelo Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, pelo emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani e pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, foi divulgado pela Casa Branca.

Os quatro países assinaram na segunda-feira no Egito um acordo que estipula o fim de dois anos de guerra na Faixa de Gaza, atuando como os principais mediadores no conflito.

"Saudamos o compromisso e a implementação verdadeiramente históricos de todas as partes do Acordo de Paz de Trump, que encerra mais de dois anos de profundo sofrimento e perdas, abrindo um novo capítulo para a região, definido pela esperança, segurança e uma visão compartilhada de paz e prosperidade", destacaram estes países na declaração.

O texto indica ainda que "a paz duradoura será aquela em que quer palestinianos, quer israelitas poderão prosperar com seus direitos humanos fundamentais protegidos".

"Comprometemo-nos a resolver disputas futuras por meio de ações diplomáticas e negociações, em vez de força ou conflito prolongado", acrescenta.

A declaração também afirma que os países apoiam e endossam "os esforços sinceros do Presidente Trump para encerrar a guerra em Gaza e alcançar uma paz duradoura no Médio Oriente".

No encerramento da reunião de segunda-feira, o Egito emitiu um comunicado afirmando que o papel dos EUA é uma das "garantias essenciais" para alcançar a paz na Faixa de Gaza e, por extensão, em todo o Oriente Médio.

O comunicado egípcio indicou que "o processo de paz requer figuras excecionais, capazes de empreender e implementar iniciativas corajosas, como o Presidente Trump".

Al-Sissi transmitiu ao republicano a importância de sua participação na próxima Conferência de Reconstrução de Gaza, agendada para novembro no Cairo.

A Faixa de Gaza foi devastada por mais de dois anos de uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023 em Israel.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo movimento islamita Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar no enclave palestiniano que causou mais de 67.000 mortos e 170.000 feridos, na maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde local, tutelado pelo Hamas, considerados fidedignos pela ONU.

PUB
por RTP

Trump já está a bordo do Air Force One

VER MAIS
O acordo já está assinado. Donald Trump deixou Sharm el-Sheikh, Egito.

Trump chegará a Washington na manhã de terça-feira.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Presidente do Egito acredita que solução de dois Estados é a única maneira de alcançar paz

VER MAIS
O presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, disse que uma solução de dois Estados é a única maneira de alcançar os objetivos tanto dos palestinianos como dos israelitas e de viverem em paz.

El-Sisi declarou ainda que o acordo de Gaza "abre uma nova era de paz e estabilidade" no Médio Oriente.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Acordo de paz acaba de ser assinado. Trump diz que foram precisos "entre 500 e 3.000 anos para chegar a este ponto"

VER MAIS
Os mediadores do Egito, Catar e Turquia assinaram com o presidente dos EUA, Donald Trump, um documento sobre o acordo de cessar-fogo em Gaza.

Depois de assinar o acordo de paz, Donald Trump afirmou que é um "grande dia para o Médio Oriente".

Após concluir os comentários iniciais, o presidente dos EUA, assinou um documento sobre o acordo de cessar-fogo, seguido de el-Sisi, Erdogan e Sheikh Tamim.

"Vai durar", disse Trump, referindo-se à paz em Gaza.
Trump destacou o esforço para parar a guerra em Gaza, dizendo que levou "entre 500 e 3.000 anos para chegar a este ponto".

"Vamos assinar um documento que vai definir muitas regras e regulamentos e muitas outras coisas. É muito abrangente", disse Trump no início da cimeira, acrescentando que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas “está realmente a funcionar incrivelmente bem”.

"Todos disseram que isso não é possível e que vai acontecer. E está a acontecer diante dos nossos olhos", disse Trump ao lado do presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi.
PUB
por Lusa

É falso que Hamas só libertou homens hoje porque matou todas as reféns

Hoje foram libertados os últimos 20 reféns israelitas ainda vivos e as redes sociais encheram-se de acusações ao Hamas por ter morto todas as mulheres reféns. Essa alegação é falsa, porque as mulheres foram as primeiras a ser libertadas.

VER MAIS

"O Hamas matou todas as reféns mulheres" 

Nas últimas horas foram libertados os últimos 20 reféns israelitas ainda vivos em Gaza, todos homens, e as redes sociais encheram-se de mensagens de indignação por não terem sido libertadas mulheres porque o grupo islamita palestiniano Hamas teria assassinado as reféns que integravam as 251 pessoas raptadas no ataque de 07 de outubro de 2023.

Estas acusações circulam em vários países, incluindo em Portugal e no Brasil, quer com a reprodução de contas internacionais que habitualmente disseminam desinformação (exemplos: https://archive.ph/CsAZV e https://archive.ph/YceXL), como com a partilha de mensagens como "o Hamas matou todas as reféns mulheres!" (https://archive.ph/HUMnw), "Nenhum dos reféns devolvidos pelo Hamas é mulher, todas morreram" (https://archive.ph/PKDzb) ou "porque não houve reféns femininas a sobreviver ao cativeiro?" (https://archive.ph/GCzGO).

Factos: Dezenas de mulheres israelitas, incluindo militares, foram libertadas em várias trocas de reféns por prisioneiros palestinianos 

A consulta à última versão disponível na página da associação de familiares de reféns israelitas revela que entre os últimos 26 nomes ali identificados apenas um é o de uma mulher, Inbar Hayman, de 27 anos: https://archive.ph/E11dq.

Antes da troca de reféns por prisioneiros palestinianos que está a decorrer esta segunda feira, 13 de outubro, apenas 48 reféns israelitas estariam ainda em Gaza, 28 deles já falecidos, segundo informações do Hamas e das autoridades israelitas (https://archive.ph/3BFIl).

Nesse grupo apenas há registo de uma mulher, Inbar Hayman, que foi raptada do Festival Nova e mais tarde alegadamente assassinada em Gaza, como têm revelado medias israelitas e internacionais (exemplos: https://archive.ph/NTpyK, https://archive.ph/gEI0b, https://archive.ph/70HQh e https://archive.ph/BOGip).

As reféns femininas foram sendo libertadas desde as primeiras negociações de cessar fogo, ainda em 2023, poucas semanas após o ataque de 7 de Outubro, nomeadamente em várias libertações ocorridas no final de Novembro, sobretudo de mulheres, crianças e reféns com problemas de saúde que foram trocados por prisioneiros palestinianos: https://archive.ph/qujJJ e https://archive.ph/Gpcvo.

Já este ano, noutro cessar fogo entre o Hamas e Israel, foram libertadas várias reféns, incluindo mulheres-soldado das Forças de Defesa de Israel (FDI): (exemplos:https://archive.ph/Vz9kI e https://archive.ph/2z3ld).

Há também registo de pelo menos um resgate de uma refém por parte das FDI, nomeadamente da jovem Noa Argamani (https://archive.ph/t62zZ) e alguns casos de reféns femininas que terão morrido durante o cativeiro alegadamente em consequência de bombardeamentos israelitas (https://archive.ph/467lW) ou por acção dos captores.

No âmbito do atual acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas está também acordado a devolução dos corpos dos 28 reféns mortos ainda no ataque de 07 de outubro ou já em Gaza, embora alguns deles estejam dados como desaparecidos (https://archive.ph/NNvhd).

 Avaliação Lusa Verifica: Falso

É falso que o Hamas ou outros grupos palestinianos tenham assassinado todas as reféns israelitas raptadas no ataque de 07 de Outubro de 2023 contra Israel. Desde novembro desse ano foram libertados dezenas de reféns e as mulheres estiveram entre os primeiros grupos a sair do cativeiro em Gaza.

PUB
Momento-Chave
por RTP

Presidente egípcio diz que Trump é "o único que pode trazer a paz"

VER MAIS
Abdel Fattah al-Sisi afirmou na reunião com Donald Trump que o homólogo norte-americano é "o único capaz de trazer paz" à região.

"Você é o único capaz de trazer paz à nossa região", declarou o presidente egípcio após receber Trump em Sharm el-Sheikh.
PUB
por RTP

Egito admite precisar "do envolvimento dos Estados Unidos, até mesmo da mobilização em terra"

VER MAIS
O ministro egipcio dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, acredita que o sucesso da visão de Trump para a paz no Oriente Médio depende do comprometimento contínuo com o processo. Isso inclui a pressão sobre as partes em conflito, o envolvimento e "até mesmo o envio para o terreno" de tropas internacionais que deverão realizar tarefas de manutenção da paz na próxima fase do cessar-fogo em Gaza.

"Precisamos do evolvimento norte-americano, até mesmo do envio para o terreno, para identificar a missão, a tarefa e o mandato desta força", disse Abdelatty à Associated Press.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Exército israelita afirma que Cruz Vermelha recebeu dois corpos de reféns

VER MAIS
Oficiais da Cruz Vermelha que transportam dois corpos estão a caminho para entregá-los às forças israelitas, de acordo com um comunicado do Exército. O anúncio foi feito logo após o Hamas anunciar que libertaria os corpos de quatro reféns antes do final do dia.

"De acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha, dois caixões de reféns mortos foram entregues à Cruz Vermelha e estão a caminho das Forças Armadas e de Inteligência de Israel na Faixa de Gaza", informou o exército num comunicado, acrescentando que espera a transferência de mais dois corpos em breve.
PUB
por RTP

El-Sisi discutiu reconstrução de Gaza com autoridades árabes e ocidentais

VER MAIS
O presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, reuniu-se com os líderes da Turquia, do Catar e de França, entre outros, para ajudar a coordenar a implementação do cessar-fogo em Gaza. Os esforços de reconstrução do enclave palestiniano devastado pela guerra também foram discutidos, de acordo com uma declaração do gabinete do presidente egípcio.

A reunião decorreu à margem da cimeira internacional em Sharm el-Sheikh, no Egito, para finalizar um acordo que visa encerrar permanentemente a guerra em Gaza.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Trump está reunido com o presidente do Egito

VER MAIS
Donald Trump está reunido com o presidente egípcio, Abdel Fattahal-Sisi.

Numa conferência de imprensa conjunta, o presidente norte-americano elogiou el-Sisi do Egito por ajudar a garantir o cessar-fogo em Gaza e por ter tido um "papel muito importante" nas negociações com o Hamas.

“Os Estados Unidos estão com ele até o fim”, acrescentou Trump.
Donald Trump aproveitou ainda para anunciar que a segunda fase das negociações já "começou".

"Já começou, no que nos diz respeito", disse durante o encontro com el-Sisi. "A segunda fase começou e, como você sabe, as fases estão todas um pouco misturadas".
PUB
Momento-Chave
por RTP

Donald Trump já aterrou em Sharm el-Sheikh

VER MAIS
A informação foi avançada pela televisão egípcia. Donald Trump já chegou a Sharm el-Sheikh e prepara-se para ser um dos anfitriões da cimeira de paz que levará à assinatura de um acordo para pôr fim à ofensiva israelita em Gaza e a entrega de todos os reféns vivos (que já se encontram em território de Israel).
PUB
Momento-Chave
por RTP

Cruz Vermelha a caminho para recuperar corpos de reféns

VER MAIS
O Exército de Israel anunciou que está a caminho da Faixa de Gaza para recuperar os corpos de quatro reféns que o Hamas anunciou que iria entregar esta segunda-feira.
PUB
Momento-Chave
por RTP

"Estamos prontos" para um acordo "quando vocês estiverem"

VER MAIS
Em Jerusalém, no discurso que fez no Parlamento israelita, Trump disse aos iranianos: "Estamos prontos" para um acordo "quando vocês estiverem".
PUB
Momento-Chave
por RTP

Hamas revela nomes de reféns mortos que vão ser entregues a Israel

VER MAIS
A ala armada do Hamas revelou esta segunda-feira que vai entregar os corpos de quatro reféns esta segunda-feira. Os nomes dos quatro reféns mortos também foram anunciados.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Trump parte de Israel, rumo ao Egito para a cimeira da paz

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

Donald Trump é recebido em Israel como o "Presidente da Paz"

Houve um protesto dentro do Parlamento israelita, mas o Presidente dos Estados Unidos desvalorizou. Benjamin Netanyahu diz que Donald Trump é o maior amigo que o país já teve e agradece o esforço para um Acordo entre as partes em conflito.

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

Telavive festeja regresso de reféns vivos a Israel

Uma das principais praças de Telavive recebeu esta manhã milhares de pessoas que festejaram o regresso dos restantes reféns vivos. Esta tarde o Egito vai receber uma cimeira de paz para assinar um acordo para terminar a guerra em Gaza e iniciar uma nova fase na Faixa de Gaza.

VER MAIS
Donald Trump ainda discursa no Parlamento israelita, tendo sido interrompido por um membro de um partido árabe que gritou "libertem a Palestina".

Israel festeja o regresso dos reféns que aguentaram dois anos mas muitos também saíram à rua para pedir a demissão do governo de Netanyahu para o país poder viver um novo panorama político.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Presidente saúda libertação dos reféns, entre eles "nacionais portugueses"

Lusa

Numa nota partilhada no site da Presidência, "o Presidente da República saúda a libertação dos reféns israelitas em Gaza, entre os quais nacionais portugueses".

VER MAIS
O Presidente “sublinha a importância deste primeiro passa a caminho de um Paz justa e duradoura. O cessar-fogo constitui igualmente um passo decisivo nesse sentido”.

“O Presidente da República espera que os passos seguintes se materializem como previsto no Plano de Paz do Presidente Trump e que seja finalmente possível que os dois Estados e os povos da região possam finalmente ver o futuro com esperança e em Paz”, refere a nota.
Esta segunda-feira de manhã foram libertados os 20 reféns vivos pelo Hamas. Foram ainda libertados prisioneiros palestinianos. 
PUB
Momento-Chave
por RTP

Hamas já libertou todos os reféns vivos que estavam detidos na Faixa de Gaza

Ao todo, são 20 pessoas. Foi uma manhã de festa em Israel.

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

Trump agradece "aos árabes e às nações muçulmanas"

No discurso que dura há uma hora, o presidente dos EUA proferiu o agradecimento "por apoiarem a reconstrução segura de Gaza".

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

Elogios de Trump ao genro e ao enviado dos EUA

O presidente norte-americano elogiou o trabalho do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, dizendo que "todos gostam dele".

VER MAIS
O genro e conselheiro do presidente dos EUA, Jared Kushner, também foi elogiado por ajudar a negociar o acordo de cessar-fogo em Gaza e que tornou possível o regresso dos reféns.
PUB
Momento-Chave
por RTP

"Reconheçam a Palestina!", a frase que interrompeu Trump

O momento em que duas pessoas se aproximam de um membro do parlamento israelita no Knesset que segurava uma folha de papel com a frase: "Reconheçam a Palestina!".

VER MAIS
Perto deste deputado estava outro membro do Knesset que exibia um slogan em sentido contrário: "Trump, o presidente da paz".
PUB
Momento-Chave
por RTP

Trump diz que Netanyahu "não é a pessoa mais fácil de lidar... Mas é isso que o torna fantástico"

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

Trump interrompido por elemento de esquerda do Knesset israelita

Poucos minutos depois de começar a discursar, o presidente dos EUA teve que parar de falar. Após a retirada do deputado, Trump retomou o discurso dizendo ele "foi eficaz". De acordo com a Reuters, a interrupção foi provocada por um deputado de esquerda.

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

"Hoje os Céus estão tranquilos"

As primeiras palavras do presidente norte-americano, no parlamento israelita, são dedicadas a Deus. "Dia de imensa alegria, de esperança, de fé renovada".

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

"Ninguém quer mais a paz do que o povo de Israel"

VER MAIS
Palavras de Netanyahu no Knesset que afirmou que Israel vai sempre defender-se e agradeceu a Donald Trump e revelou que o presidente norte-americano vai receber a maior distinção israelita que o país pode oferecer, sendo o primeiro não israelita a ser agraciado. 

"Quando uns foram fracos, Trump foi forte. Quando outros nos abandonaram, Trump ficou ao nosso lado. Em nome do povo e do governo de Israel, quero agradecer-lhe pela amizade extraordinária. Muito obrigada por trazer de volta para casa os nossos reféns. Muito obrigado por apoiar a marcha de Israel para a vitória. Muito obrigado por traçar este caminho para a paz", continuou Netanyahu.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Trump conseguiu unir a maior parte do mundo

VER MAIS
Benjamin Netanyahu disse no Parlamento israelita que Trump criou o plano que ligou o mundo. 

O primeiro-ministro israelita manteve a onda de elogios a Donald Trump e o papel que teve para conseguir o acordo para o fim da guerra. 

"Com a nossa pressão militar e a liderança de Donald Trump conseguimos chegar a este momento histórico. É uma sensação indescritível" e voltou a elogiar Trump pela decisão histórica de bombardear o Irão.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Netanyahu lembrou regresso dos reféns

VER MAIS
O primeiro-ministro israelita lembrou o regresso dos 20 reféns que estavam vivos e garantiu que Israel está para se manter no panorama internacional. 

"Hoje, com o apoio indispensável e ajuda determinada e forte do presidente Trump, com imenso sacrifício e imensa coragem, nós estamos a cumprir essa promessa", disse Netanyahu. 

Netanyahu elogiou a pressão do exército israelita para enfraquecer o Hamas.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Netanyahu lembra perda de soldados israelitas

VER MAIS
Depois de relembrar o dia 7 de outubro de 2023, Benjamin Netanyahu falou sobre os dois mil soldados israelitas que perderam a vida na Faixa de Gaza.

"Eu sei a dor inconsolável que vos irá acompanhar para o resto das vidas", declarou Netanyahu às famílias. 

O primeiro-ministro garante que Israel agradece o serviço desses soldados e que no futuro Israel irá viver em paz e relembrou um soldado israelita-americano que ficou ferido em combates.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Primeiro-ministro de Israel diz que Trump "é o maior amigo"

VER MAIS
Em declarações no Knesset, Benjamin Netanyahu disse que Donald Trump é "o maior amigo" que Israel alguma vez teve na Casa Branca e elogiou o plano do presidente norte-americano para colocar um fim à guerra e o regresso dos reféns ainda vivos.

"O senhor presidente [Trump] está comprometido com a paz e juntos vamos conseguir alcançar esta paz", continuou Netanyahu.

O primeiro-ministro israelita lembrou depois o dia 7 de outubro de 2023 e condenou os terroristas do Hamas que entraram em Israel e mataram 1200 pessoas, entre elas, cidadãs americanas.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Netanyahu dá as boas-vindas a Trump

VER MAIS
O primeiro-ministro israelita falou no Parlamento e deu as boas-vindas a Donald Trump e agradeceu o reconhecimento do presidente norte-americano da soberania de Israel nos Montes Golã e por ter retirado os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão.


PUB
Momento-Chave
por Lusa

António Guterres diz-se confortado pela libertação dos reféns

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje que se sente "profundamente confortado" após libertação de reféns israelitas e apelou às partes para que "honrem os seus compromissos".

VER MAIS

Em comunicado, António Guterres exortou todas as partes a manterem o "ímpeto e a honrarem os compromissos" no âmbito do cessar-fogo para pôr fim ao que considerou "pesadelo" em Gaza.

António Guterres frisou que está confortado pelos reféns que recuperaram hoje a liberdade, após o "imenso sofrimento" que aguentaram.  O secretário-geral da ONU participa na Cimeira de Gaza hoje em Sharm el-Sheikh, Egito.

O Hamas libertou hoje todos os 20 reféns vivos mantidos em Gaza, sendo que sete dos reféns foram libertados ao início da manhã, enquanto os restantes 13 foram libertados algumas horas depois.

Os 20 reféns, todos homens, reuniram-se com os familiares e vão ser depois ser submetidos a exames médicos.

Os corpos dos restantes 28 reféns mortos também devem ser entregues como parte do acordo, embora o momento da entrega ainda não tenha sido divulgado.

PUB
por RTP

Trump convidou mas Netanyahu não pode

O primeiro-ministro israelita foi convidado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para participar numa cimeira de líderes mundiais em Sharm el-Sheikh esta segunda-feira.

VER MAIS
No entanto, o gabinete de Netanyahu explica que ele não vai participar porque é muito perto do início de um feriado judaico.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Israel desmente ida de Netanyahu à cimeira da paz

A informação está a ser avançada pela AFP e é justificada com uma celebração judaica.

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

Trump ovacionado no parlamento israelita

Uma ovação de pé recebeu o presidente norte-americano, Donald Trump, no Knesset.

VER MAIS
Donald Trump discursa perante o parlamento de Israel antes de seguir para o Egito para uma cimeira destinada a criar condições para uma paz duradoura em Gaza.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Presidência egípcia revelou chamada telefónica com Netanyahu

VER MAIS
A presidência do Egito revelou esta segunda-feira ter tido conversas com Donald Trump e Benjamin Netanyahu através de uma chamada telefónica.

"Tanto o presidente palestiniano Mahmoud Abbas como o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu farão parte da cimeira de paz para solidificar o acordo para terminar a guerra em Gaza e reafirmar o compromisso de ambos com o mesmo", declarou um porta-voz da presidência egípcia.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Primeiro autocarro com palestinianos já passou a fronteira para Gaza

VER MAIS
O primeiro de 38 autocarros com prisioneiros palestinianos já ultrapassou a fronteira e chegou à Cisjordânia. A informação foi avançada pela Reuters, através de uma fonte envolvida na operação.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Israel anunciou que todos os reféns vivos reentraram no país

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

Rádio Pública de Israel afirma que Netanyahu estará em Sharm el-Sheikh

VER MAIS
A rádio pública de Israel revelou esta segunda-feira que Benjamin Netanyahu estará presente na cimeira de paz de Sharm el-Sheikh, no Egito.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Lavrov acusa plano de paz de Trump de ser "vago"

VER MAIS
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse esta segunda-feira que o plano de paz de Donald Trump para travar a guerra em Gaza é vago, já que não especifica a criação de um estado palestiniano nem o papel da Cisjordânia.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Exército de Israel confirma que grupo de 13 reféns vivos está com a Cruz Vermelha

VER MAIS
O Exército israelita confirmou esta segunda-feira que o grupo de 13 reféns vivos que faltava entregar por parte do Hamas já estão com a Cruz Vermelha.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Reféns israelitas regressam a Israel

VER MAIS
Numa publicação na rede social X, Israel partilhou fotografias do momento que os primeiros sete reféns foram entregues à Cruz Vermelha.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Israelitas festejam em Telavive libertação de reféns

Vários israelitas presenciam esta segunda-feira em Telavive a libertação de todos os reféns vivos por parte do Hamas. Donald Trump, que vai discursar no Parlamento israelita, tem sido elogiado pela ação que tem tido.

VER MAIS
Para além de verem o regresso dos reféns, os israelitas festejam o fim da guerra e esperam que Netanuyahu saia de cena para haver um novo panorama político em Israel.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Autocarros com palestinianos presos começam a sair do sul de Israel

VER MAIS
A informação é avançada pela agência Reuters que garante que vários autocarros com palestinianos detidos em prisões israelitas se dirigem para território palestiniano.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Donald Trump já chegou ao Parlamento Israelita

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

Macron garante que França terá papel na governação de Gaza

VER MAIS
O presidente francês garantiu esta segunda-feira que França terá um papel na governação de Gaza, ao lado da Autoridade palestiniana e pede que os palestinianos tenham representação em todo o processo. 

“Em questões de governação, vamos ter um papel muito especial para estar ao lado da Autoridade Palestiniana e garantir que ela tem a sua parte, mas também que faz as suas reformas para o dia seguinte”, declarou Macron.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Hamas entrega mais 13 reféns vivos à Cruz Vermelha

VER MAIS
A informação foi avançada pela televisão israelita. A entrega destes 13 reféns completa o grupo de 20 pessoas a serem libertadas pelo Hamas, como primeira parte do plano de paz para travar a ofensiva israelita na Faixa de Gaza. À tarde haverá uma cimeira de paz no Egito entre vários líderes mundiais.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Ursula von der Leyen fala em "novo capítulo"

VER MAIS
A presidente da Comissão Europeia saudou esta segunda-feira a libertação de reféns por parte do Hamas como uma primeira parte do plano de paz para travar a ofensiva israelita na Faixa de Gaza. 

Ursula von der Leyen afirmou que vai ser aberto um "novo capítulo" no Médio Oriente.

"O regresso dos reféns israelitas é um momento de pura alegria para essas famílias e um momento de alívio para o mundo inteiro. Significa que se pode virar uma página, que se pode iniciar um novo capítulo", declarou von der Leyen.
PUB
Momento-Chave
por Lusa

Fórum das famílias celebra regresso de reféns

O Fórum das Famílias de Reféns de Israel celebrou hoje a libertação de sete reféns em Gaza, mas afirmou que a sua luta "não terminará" até que todos os reféns e restos mortais regressem a Israel.

VER MAIS

"Após 738 dias angustiantes em cativeiro, Omri Miran, Matan Angrest, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel e Eitan Mor regressam para abraçar as suas famílias, que trabalharam incansavelmente pela sua libertação, os seus amigos e toda uma nação, que acreditou e lutou por este dia", afirmou o Fórum, a principal organização de familiares dos reféns, em comunicado.

"A nossa luta não terminou. Não terminará até que o último refém seja encontrado e devolvido para um enterro digno. Este é o nosso dever moral. Só assim o povo de Israel estará completo", acrescentou.

PUB
Momento-Chave
por RTP

China congratulou entrega de reféns a Israel

VER MAIS
A China saudou esta segunda-feira a libertação de reféns israelitas que já foram entregues ao cuidado da Cruz Vermelha.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Mahmoud Abbas estará na cimeira de paz

VER MAIS
Emmanuel Macron anunciou que Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, estará presente na cimeira de paz desta segunda-feira, que será liderada por Donald Trump e Abdul Fatah Al-Sisi.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Trump chega a Israel e recebido por Netanyahu

VER MAIS
O presidente norte-americano já chegou a território israelita, onde vai falar no Parlamento esta segunda-feira.
PUB
por RTP

União Europeia saúda libertação de reféns, “possível pela ação de Trump”

São declarações da chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

Trump chega a Israel

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

Multidão aguarda em Telavive a entrega de todos os reféns pelo Hamas

O Hamas já entregou sete reféns e deverá nas próximas horas libertar mais 13, israelitas detidos há dois anos. Em Israel, na praça dos Reféns, em Telavive, a RTP testemunha os momentos da libertação, entre uma multidão.

VER MAIS
PUB
por RTP

Anunciados os nomes dos reféns vivos

As Brigadas al-Qassam, o braço armado do Hamas, divulgou hoje os nomes de 20 reféns israelitas ainda vivos no enclave de Gaza que deverão ser libertados esta manhã, no âmbito de um acordo com Israel.

VER MAIS
 O Hamas publicou, também esta manhã, uma lista com mais de 1.900 prisioneiros palestinianos que, segundo o movimento, deverão ser libertados.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Operação em várias fases

VER MAIS
O Comité Internacional da Cruz Vermelha disse que iniciou "uma operação em várias fases" para acompanhar a libertação de reféns e prisioneiros, no âmbito do cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

A Cruz Vermelha informou que vai receber reféns mantidos na Faixa de Gaza para os transferir para as autoridades israelitas, além de acompanhar a libertação de prisioneiros para a Faixa de Gaza e para a Cisjordânia.

A organização "também facilitará a transferência dos restos mortais dos falecidos para que as famílias possam enterrar os seus entes queridos com dignidade", acrescentou.
PUB
Momento-Chave
por Lusa

Hamas libertou sete reféns

Haitham Imad - EPA

O Hamas libertou hoje sete reféns sob custódia da Cruz Vermelha, os primeiros no âmbito de um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita na Faixa de Gaza, avançou a imprensa israelita. A informação já foi confirmada pelo Exército israelita.

VER MAIS

Num comunicado, o exército referiu que os sete reféns estão vivos e sob custódia da Cruz Vermelha, a caminho de serem entregues a soldados e membros do Shin Bet, os serviços de Segurança Interna israelitas, no interior do enclave palestiniano.

"De acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha, sete reféns foram transferidos para a sua custódia e estão a caminho das forças" israelitas, acrescentaram as IDF.

O Hamas afirmou que 20 reféns vivos serão trocados por mais de 1.900 prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

As famílias e amigos dos reféns explodiram em aplausos quando os canais de televisão israelitas anunciaram que os reféns estavam sob custódia da Cruz Vermelha.

Dezenas de milhares de israelitas assistiram às transferências em exibições públicas por todo o país, tendo sido realizado um grande evento na cidade de Telavive.

Num breve comunicado, as Forças de Defesa de Israel acrescentaram que estavam prontas "para receber reféns adicionais para serem entregues à Cruz Vermelha numa data posterior".


c/Lusa
PUB