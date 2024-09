Libertado piloto que estava em cativeiro há mais de um ano na Papuásia

Foto: Cartenz peace task force via AFP

Phillip Mehrtens, de 38 anos, foi raptado em fevereiro de 2023 quando pilotava um pequeno avião comercial.



Uma operação conjunta da polícia e do exército indonésio permitiu resgatá-lo esta manhã.



Está bem de saúde e já falou coma a família ao telefone.



O piloto foi raptado pelos rebeldes do grupo do Exército de Libertação Nacional da Papua Ocidental, que acordaram libertar Phillip Merhrtens após vários meses de esforços diplomáticos.



O grupo exige a independência daquela região.