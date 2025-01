Líder da polícia de Trindade e Tobago detida pelos seus agentes

A comissária Erla Harewood-Christopher, a primeira mulher a liderar a polícia no país vizinho da Venezuela, foi detida pelos seus próprios agentes no seu gabinete em Porto de Espanha, capital do arquipélago.

A detenção de Harewood-Christopher ocorreu horas depois de o antigo chefe dos serviços de informação, a Agência de Serviços Estratégicos (SSA, na sigla em inglês), major Roger Best, ter sido também detido.

Best tinha sido suspenso em março e substituído pelo brigadeiro-general Anthony Phillips-Spencer.

Uma auditoria à SSA, realizada em 2024, levou à demissão de cerca de 30 membros devido à sua filiação numa seita, "em detrimento da segurança nacional", anunciou na altura o primeiro-ministro Keith Rowley.

"É chocante (...) descobrir que o antigo diretor da SSA tinha iniciado a compra de espingardas militares de alta qualidade, equipadas com os mais modernos silenciadores e outros acessórios, e que a SSA se tinha comprometido a formar pessoas (...) recrutadas de forma duvidosa no uso destas armas", acrescentou Rowley.

A líder da oposição, Kamla Persad-Bissessar, reagiu à detenção de Harewood-Christopher exigindo a realização de eleições antecipadas.

"Cidadãos, o governo entrou em colapso! Eles (o governo) devem realizar eleições", defendeu Persad-Bissessar.

Trindade e Tobago está desde dezembro em estado de emergência devido à violência causada por uma guerra entre grupos de crime organizado.