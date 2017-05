Líder dos Republicanos disse que Putin pagava a Trump

Graça Andrade Ramos - RTP 18 Mai, 2017, 09:29 / atualizado em 18 Mai, 2017, 10:00 | Mundo

"Há duas pessoas a quem acredito que Putin paga: Rohrabacher e Trump", afirmou Kevin McCarthy, numa alegada conversa privada no Capitólio com colegas do partido, a 15 de junho de 2016, referindo-se a Dana Rohrabacher, representante republicana da California conhecida pela defesa de Putin e da Rússia, e ao actual Presidente.



Na altura, Donald Trump ainda não tinha sido nomeado candidato oficial do Partido Republicano à Casa Branca. Foi um mês depois.

McCarthy é considerado um dos aliados mais próximos de Trump no Congresso. Mas aquela conversa foi interrompida pelo Presidente da Câmara dos Representantes, Paul D.Ryan, que jurou todos os presentes a guardarem segredo, de acordo com um registo escrito publicado pelo Washington Post.



A conversa entre os republicanos girava em torno do financiamento russo do populismo e de Organizações Não-Governamentais, a fim de minar instituições da Europa de Leste pró-ocidentais, especificamente o caso da Ucrânia.





Antes da conversa, McCarthy e Ryan tinham-se reunido em encontros separados no Capitólio com o primeiro ministro ucraniano Vladi­mir Groysman, descrito como uma "tática do Kremlin" de financiamento de políticos populistas.



Desse exemplo, McCarthy, Ryan e outro representante, identificado apenas como Rodgers, falam de uma guerra de "propaganda". No meio da conversa generalizada, em que o contexto se perde por diversas vezes, o nome de Trump surge ligado a uma investigação dos democratas ao então magnata e candidato a candidato.

"Juro por Deus"



Um dia antes o Washington Post tinha publicado um artigo a revelar que piratas do governo russo tinham invadido a rede de computadores do Comité Nacional dos Democratas e roubado a investigação a Trump.