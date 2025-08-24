Líder norte-coreano supervisiona teste de dois mísseis de defesa aérea

O teste foi realizado este sábado, segundo a agência norte-coreana, durante o qual estiveram presentes vários oficiais do partido e militares, entre eles o comandante da Força Aérea norte-coreana, o marechal Kim Kwang-hyok.

"Durante o lançamento, avaliou-se que os novos sistemas de mísseis de defesa aérea têm uma capacidade de combate superior e uma resposta rápida a vários alvos aéreos, como drones de ataque e mísseis de cruzeiro", afirmou a KCNA, acrescentando que o modo de operação e resposta das armas "se baseia numa tecnologia única e especial".

Kim Jong-un aproveitou o evento para destinar "uma tarefa importante a ser realizada pelo setor de ciência de defesa nacional" antes do Congresso do Partido dos Trabalhadores, segundo o meio de comunicação, que não forneceu detalhes.

O teste de lançamento norte-coreano ocorreu, como vem a acontecer há vários anos, quando a Coreia do Sul e os Estados Unidos se encontram a realizar manobras militares conjuntas anuais -- o exercício Ulchi Freedom Shield -, que este verão começaram na segunda-feira e se prolongarão por onze dias.

Pyongyang emitiu vários comunicados desde o início destes exercícios, criticando-os. Na semana passada, antes de começarem, Kim classificou-os como uma forma dos aliados expressarem a vontade "provocar uma guerra", ao que se seguiram declarações de sua influente irmã, Kim Yo-jong, que afirmou que o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, não é capaz de "mudar o curso da história".

Desde que assumiu o cargo no início de junho, Lee optou por uma postura de aproximação com o Norte, mas Pyongyang rejeitou até agora qualquer possibilidade de retoma do diálogo intercoreano.

O teste norte-coreano foi realizado no mesmo dia em que Lee se reuniu com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, em Tóquio, antes de um encontro esta segunda-feira com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington.