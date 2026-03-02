Líder socialista quer explicações sobre o uso norte-americano da Base das Lajes

A utilização da Base das Lajes "é no estrito respeito do acordo com os Estados Unidos" e o Partido Socialista procura garantir que "o Parlamento faça o devido escrutínio do Governo" e que o executivo "preste a informação pública necessária" sobre esse acordo.Para José Luís Carneiro, "é muito importante que o Governo explicite o modo como os portugueses que se encontram nos países da região estão a ser protegidos e como é que, em circunstâncias, mais graves (...) poderão garantir que serão repatriados".Essa explicação, justificou o secretário-geral do PS, "é que justifica o requerimento ao Governo" e a audição do ministro dos Negócios Estrangeiros "à porta fechada".Quanto à posição de Portugal no conflito, José Luís Carneiro entende que o "primeiro-ministro deve informar o país sobre os termos em que foi autorizada a utilização a Base das Lajes", à semelhança do que fez o primeiro-ministro britânico."O primeiro-ministro deve informar. E deve informar particularmente o parlamento", reforçou, acrescentando que no debate de quarta-feira pretende colocar questões aos membros do Governo. "É preciso garantir que há monitorização do uso da Base das Lajes para os fins para que o Governo autorizou".Além disso, o líder socialista considerou que é um dever "exigir que as partes procurem retomar a via diplomática e evitem a escalada do conflito".