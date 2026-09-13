Líderes da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte assinam memorando para a independência

O encontro vai juntar o primeiro-ministro galês, Rhun ap Iorwerth, e os homólogos da Escócia, John Swinney, e da Irlanda do Norte, Michelle O`Neill.

A declaração conjunta pretende exigir a Londres que lhes conceda o direito de realizar referendos sobre a sua independência e recuperar poderes.

Este encontro vai acontecer dois dias após o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado, durante uma visita a Dublin, que gostaria de ver a reunificação da Irlanda, o que disse que vai acontecer "mais cedo ou mais tarde".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, disse, esta semana, na Câmara dos Comuns do parlamento, que a possibilidade de um novo referendo sobre a independência da Escócia continua "fora de questão".

Por sua vez, em comunicado, o primeiro-ministro da Escócia afirmou que Burnham deve aceitar que "ficará para a história como o último primeiro-ministro do Reino Unido".