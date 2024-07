Ting Shen - EPA

Reunidos na cimeira que decorre em Washington, os aliados confessam preocupações profundas com o papel de apoio da China ao esforço de guerra russo.



A cimeira da NATO, em Washington, termina esta quinta-feira. Garantido, desde já, está o reforço do apoio militar à Ucrânia, com um pacote no valor de 40 mil milhões de euros, até ao final do ano.