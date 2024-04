Líderes da UE pedem contenção ao Irão e Israel

O foco inicial do Conselho Europeu extraordinário de dois dias, que decorre em Bruxelas, seria a competitividade do mercado interno, mas, e apesar do assunto continuar em agenda, a atualidade internacional impôs-se com o recente aumento das tensões entre Teerão e Telavive.Os chefes de Governo e de Estado dos 27 da União Europeia (UE) vão pedir uma “forte condenação” perante o ataque do Irão com "drones" e mísseis a Israel no passado fim de semana, indicaram fontes europeias numa antevisão do encontro.Esta é a primeira cimeira do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que tomou posse no início deste mês e a sua estreia no Conselho Europeu, após o seu antecessor, António Costa, ter feito parte da instituição durante oito anos.No primeiro dia da cimeira, que arranca ao final da tarde com uma receção pelos reis da Bélgica, haverá um debate sobre as relações da UE com a Turquia, numa altura em que se tenta uma aproximação a Ancara e o Chipre exige garantias de respeito pelas disposições territoriais.