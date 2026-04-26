Líderes de Teerão e Islamabad falam após cancelamento de diálogo com EUA

Disparos na gala da imprensa não fazem Trump desistir da guerra
Trump foi retirado da tribuna do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca após terem sido ouvidos tiros perto da sala do hotel e de os serviços de segurança terem detido um homem armado.
"Isto não me vai fazer desistir de ganhar a guerra no Irão", afirmou Trump durante uma conferência de imprensa já na Casa Branca, a sede da presidência, poucas horas após o incidente.
Trump considerou que o incidente não está relacionado com a crise internacional, nomeadamente a guerra que os Estados Unidos e Israel têm em curso contra o Irão desde 28 de fevereiro.
"Não sei se teve alguma coisa a ver com isso, acho realmente que não, com base no que sabemos", afirmou, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
Alguns minutos antes, Trump tinha respondido "nunca se sabe" quando questionado se pensava que os disparos estavam ligados à guerra no Irão.
c/ Lusa
Líderes de Teerão e Islamabade falam após cancelamento de diálogo com EUA
O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, falou por telefone com o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, após o cancelamento de uma nova ronda de diálogo com os Estados Unidos em Islamabade.
Num comunicado divulgado hoje, Sharif descreveu a conversa como "uma troca cordial e construtiva" com Pezeshkian, com quem analisou o contexto atual no Médio Oriente.
O primeiro-ministro paquistanês reiterou a disponibilidade do país para desempenhar um papel de mediador num momento de grande instabilidade geopolítica.
"Reafirmei que, com o apoio de amigos e parceiros, o Paquistão continua empenhado em actuar como um facilitador honesto e sincero, trabalhando incansavelmente para promover uma paz duradoura e uma estabilidade permanente na região", disse Sharif.
O primeiro-ministro paquistanês elogiou ainda o papel ativo de Teerão na região, destacando "o contínuo empenho do Irão, incluindo a delegação de alto nível a Islamabad liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqhchi".
Sharif encontrou-se no sábado com o chefe da diplomacia iraniana, que esteve em Islamabade para um dia de reuniões com autoridades civis e militares paquistanesas, antes de viajar para Omã.
O porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, confirmou a passagem por Mascate, "a primeira visita do ministro dos Negócios Estrangeiros Araqhchi à região desde a recente agressão israelo-americana, que afetou toda a região".
Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.
Em retaliação, o Irão encerrou o estreito de Ormuz, abalando a economia mundial, e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas civis em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordânia, Omã e Iraque.
Ainda assim, Baqaei salientou que "o Irão continua a atribuir grande importância às suas relações com os países do Golfo Pérsico e continua empenhado em reforçar a confiança mútua e a cooperação construtiva".
O porta-voz sublinhou ainda que "a relação entre Omã e o Irão é uma prova do genuíno empenho do Irão em procurar relações respeitosas e mutuamente benéficas com os seus vizinhos do sul".
No sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que representantes iranianos apresentaram uma nova proposta de negociações, apenas dez minutos após ter ordenado o cancelamento da viagem a Islamabad dos enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner para dialogar com Teerão.
Washington e Teerão acordaram a 07 de abril um cessar-fogo de duas semanas, que foi a 21 de abril prorrogado por Donald Trump, horas antes de expirar.