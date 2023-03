Líderes dos partidos timorenses encabeçam listas de candidatos às legislativas

As listas dos partidos candidatos ao voto, a que a Lusa teve acesso, mostram igualmente mexidas noutras forças políticas, com estreantes nos lugares de topo, a saída de vários atuais deputados e a ausência de alguns membros do atual governo.

No caso da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), que controla 23 lugares no parlamento, a lista é encabeçada pelo secretário-geral e presidente do partido, respetivamente Mari Alkatiri e Francisco Guterres Lú-Olo, ex-chefe de Estado e ex-chefe do parlamento.

No caso do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), a lista é encabeçada pelo presidente do partido, Xanana Gusmão, seguido do secretário-geral, Francisco Kalbuadi Lay e da deputada Maria Teresinha Viegas, com o atual chefe da bancada, Duarte Nunes, em quarto.

A lista da atual terceira força política no parlamento, o Partido Libertação Popular (PLP), que tem oito lugares, é encabeçada pelo atual primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, a que se segue Hélder Freitas, a atual vice-presidente do parlamento, Angelina Sarmento.

No caso do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) - cinco lugares no atual parlamento - a lista é encabeçada pela sua presidente, Armanda Berta dos Santos, seguindo António Verdial de Sousa (atual vice-presidente do parlamento) e António Verdial Ferreira.

No Partido Democrático (PD) - cinco lugares no parlamento - há várias mudanças, com a saída da lista de vários dos atuais deputados, com destaque para Adriano do Nascimento, uma das vozes mais críticas do partido, e que chegou a pretender ser candidato presidencial em 2022.

A lista é encabeça pelo presidente e secretário-geral, respetivamente Mariano Sabino e António da Conceição, seguidos de Maria Teresa Gusmão, Alexandrino Nunes, Júlio do Carmo e Sancha Margarida Tilman.

No sábado, o plenário do Tribunal de Recurso validou a lista final de 17 partidos políticos, a grande maioria sem qualquer representação parlamentar, que são candidatos às eleições legislativas timorenses de 21 de maio.

O único estreante na lista é o Partido Os Verdes de Timor, que se registou no ano passado.

Apenas oito dos 18 partidos concorrentes têm atual representação parlamentar, nomeadamente a Fretilin (23 deputados), CNRT (21), PLP (8), KHUNTO e PD (cinco cada), e UDT, FM, PUDD (com um cada), sendo que os últimos três se apresentam em coligação pré-eleitoral em 2018.

Nas eleições de 21 de maio não haverá qualquer coligação pré-eleitoral, depois de o Tribunal de Recurso chumbar as três coligações propostas.

O acórdão com a lista final de partidos vai ser publicado esta segunda-feira no Jornal da República e o sorteio para a sua colocação no boletim de voto decorre esta semana.