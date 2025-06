Líderes europeus apelam a regresso às negociações após ataque iraniano a base dos EUA

O Presidente francês, Emmanuel Macron, através da rede social X, apelou a que todas as partes "dêem provas de maior contenção, desanuviem a escalada e regressem à mesa das negociações", sublinhando que "a espiral de caos tem de acabar".

"Manifesto a solidariedade da França para com o Qatar, atingido pelo Irão no seu próprio território. Estou em estreito contacto com as autoridades do país e com os nossos parceiros na região", acrescentou Macron.

Também no X, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, quis expressar em nome do Governo "sincera solidariedade para com o Qatar pelo ataque iraniano sofrido nas últimas horas no seu território".

"Todos concordamos com a necessidade de regressar imediatamente à mesa das negociações e retomar um diálogo político que possa dar à região uma perspetiva de paz e estabilidade", adiantou ainda Meloni, frisando que tem estado em "contacto permanente" com o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Johann Wadephul, numa entrevista à televisão alemã ARD, afirmou que os ataques foram uma "resposta calibrada" aos ataques norte-americanos contra três importantes instalações nucleares iranianas e pouco depois no X, descreveu os ataques iranianos como "inaceitáveis", assegurando ao mesmo tempo que a Alemanha estava "solidária com os seus parceiros nos Estados do Golfo".

O ataque do Irão deve ser "condenado", mas não foi "tão forte ou tão descontrolado que se deva seguir uma escalada", disse o ministro à ARD, afirmando estar "satisfeito por o Presidente dos EUA ter reagido de forma tão ponderada" aos ataques iranianos.

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada em meados de junho por bombardeamentos israelitas contra território iraniano, levando à retaliação de Teerão.

O conflito, que já fez centenas de mortos e feridos de ambos os lados, assumiu uma nova dimensão com os bombardeamentos pelos Estados Unidos de várias instalações nucleares iranianas, incluindo o complexo de Fordo.

Fordo, que tem com capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, segundo os especialistas, fica localizado a cerca 100 quilómetros a sul de Teerão, cuja área metropolitana tem uma população de 14 milhões de pessoas.