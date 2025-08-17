Líderes europeus e Zelensky vão a Washington apresentar uma "frente unida"

Today in Brussels, I outlined our positions on transatlantic unity, peace efforts, territorial issues, and security guarantees, including Ukraine’s EU accession.



It’s crucial that Europe remains as united as it was in 2022. This strong unity is essential to achieve a real peace. pic.twitter.com/PcT2CNgY8G — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Transatlantic unity is paramount at this moment to achieve a sustainable peace in Ukraine.



As I underlined during today’s meeting of the Coalition of the Willing, if no ceasefire is agreed, the EU and the US must increase pressure on Russia.



Ukraine’s sovereign right to… — António Costa (@eucopresident) August 17, 2025

Garantias de segurança em cima da mesa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou já a proposta de Donald Trump de oferecer garantias de segurança à Ucrânia inspiradas na NATO e disse esperar uma cimeira tripartida "o mais rapidamente possível".







Volodymyr Zelensky desloca-se esta segunda-feira a Washington para se reunir com o presidente norte-americano. Zelensky estará acompanhado por Von der Leyen, pelo secretário-geral da NATO, Mark Rütte, pelo presidente francês, Emmanuel Macron, pelo presidente finlandês, Alexander Stubb, pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, e pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.





c/agências

Depois de o presidente norte-americano se ter reunido com o seu homólogo russo, na sexta-feira, sem a presença do presidente ucraniano, os líderes europeus têm redobrado os esforços para demonstrar o apoio a Kiev.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que esteve este domingo em Bruxelas para a videoconferência, pediu aos europeus que demonstrem a mesma unidade do que em 2022, após o início da invasão russa, sinalizando também que é necessário um cessar-fogo."Essa unidade contribui para aproximar uma paz justa e deve permanecer firme. Concordamos com a necessidade de um cessar-fogo para novas medidas diplomáticas, garantias de segurança eficazes para a Ucrânia e a continuação da pressão de haver sanções sobre a Rússia para limitar seu potencial no futuro. Agradeço pessoalmente a Ursula e a toda a Europa por nos apoiarem na procura por um fim justo para esta guerra", acrescentou.O primeiro-ministro, Luís Montenegro, também participou na videoconferência. Numa publicação na rede social X, Montenegro disse que “passo a passo, atingiremos uma paz justa e duradoura”.Donald Trump afastou-se, assim, da posição da Europa, ao deixar de defender como prioridade um cessar-fogo na região.As garantias de segurança para a Ucrânia estarão em cima da mesa no encontro de segunda-feira em Washington.O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, anunciou este domingo que o presidente russo concordou em permitir uma cláusula de defesa coletiva para a Ucrânia num futuro acordo de paz – uma mudança significativa da posição russa.Witkoff explicou que esta cláusula — que seria semelhante ao acordo do "Artigo 5" da NATO, segundo o qual um ataque contra um país membro é um ataque contra todos os membros — era uma maneira de contornar a linha vermelha russa em relação à adesão da Ucrânia à aliança.