Líderes europeus em Kiev instam Rússia a aceitar trégua, Kremlin condena "atitude de confronto"

O gabinete do presidente russo, Vladimir Putin, reagiu este sábado ao repto de um cessar-fogo de 30 dias lançado a partir de Kiev com a denúncia do que considera ser uma "atitude de confronto". O Kremlin lamenta que os líderes europeus reunidos na Ucrânia com Volodymyr Zelensky não mostrem, no seu entender, vontade de "reavivar as relações".