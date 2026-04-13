Líderes europeus reagem com entusiasmo quase total à vitória de Péter Magyar

A porta-voz de Ursula von der Leyen confirmou que a presidente falou já com o vencedor e ambos concordaram “numa cooperação próxima no futuro”.

As reações chegam de praticamente todos os países Europeus. Do chanceler alemão ao presidente francês. Do primeiro-ministro dos Países Baixos ao homólogo espanhol. Todos falam na vontade de construir uma Europa mais forte e unida.



Há também russos a festejar esta vitória do opositor de Orbán. É o caso do ex-campeão de xadrez Gary Kasparov e da viúva do ex-líder da oposição russa, Alexei Navalny: salientam que venceu o estado de direito e que é um dia triste para Vladimir Putin.



A presidente da Comissão Europeia começou por escrever na rede social X que “o coração da Europa bate mais forte na Hungria esta noite”, para depois acrescentar que “a Hungria escolheu a Europa. A Europa sempre escolheu a Hungria. Um país reivindicou seu caminho europeu. A União cresce mais forte”.António Costa referiu que. O presidente do Conselho Europeu diz que aguarda “com expectativa a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com Péter Magyar para tornar a Europa mais forte e próspera”.Também a presidente do Parlamento Europeu saudou a vitória do opositor de Viktor Órban.O presidente da Ucrânia diz que o país “sempre procurou boas relações de vizinhança com todos na Europa e estamos prontos para avançar na nossa cooperação com a Hungria”.Também o primeiro-ministro português reagiu ao resultado das eleições na Hungria.”.Friedrich Merz salientou que. Vamos unir forças por uma Europa forte, segura e, acima de tudo, unida”.. Mas a primeira-ministra de Itália não deixou de dar os parabéns ao vencedor: “Itália e Hungria são nações ligadas por um profundo vínculo de amizade e tenho a certeza de que continuaremos a colaborar com espírito construtivo no interesse dos nossos povos e dos desafios comuns a nível europeu e internacional”.E há outra mensagem que realça nas declarações dos chefes de estado e de governo da União Europeia: a opção pela democracia e pelos valores europeus e do Estado de Direito.. Pedro Sánchez felicitou os cidadãos húngaros poe uma eleições históricas e espera trabalhar com Magyar por um futuro melhor para todos os europeus.Mais expressivo foi o primeiro-ministro polaco, que já foi presidente do Conselho Europeu.Em silêncio mantêm-se o fiel aliado de Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Eslováquia. Robert Fico desejou-lhe no dia antes das eleições que todos os seus objetivos políticos fossem alcançados nas eleições, e referiu que juntos investiram “muita energia no reforço das relações de amizade de alta qualidade entre os nossos países e na garantia de uma posição acima da média para as minorias nacionais. Durante a minha longa carreira política, nunca encontrei um defensor tão forte da soberania e dos interesses nacionais do seu país como o Primeiro-Ministro húngaro Viktor Orbán”. Mas ainda não reagiu à derrota do amigo húngaro.O vencedor da noite, recorde-se, é eurodeputado e o partido que criou (Tisza) quando se afastou de Viktor Orbán integra o Partido Popular Europeu de centro-direita. O presidente do PPE também reagiu de imediato com aplausos para Péter Magyar.".Já fora da União Europeia, mas dentro da Europa,. Keir Starmer diz que aguarda “com expectativa o próximo passo”.Yulia Navalnaya salientou que “é um dia alegre para a Europa e para a democracia — e um dia triste para Putin: o seu principal aliado na Europa está deixando a cena política. Alegro-me com a Hungria; alegro-me pela Hungria!Garry Kasparov escreveu que é “uma vitória para os húngaros e para todos os que respeitam a democracia e o Estado de Direito. Essa bênção está agora nas vossas mãos”.